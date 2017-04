Hugo Orlando Gatti: "Yo fui más grande que Messi" Miércoles, 26 de abril de 2017 El ex arquero de la Selección fue muy crítico con el astro del Barcelona, pese a reconocer su gran labor en el clásico ante Real Madrid





"¿Querés que diga que es el mejor del mundo y de la historia? Nunca lo fue". Así de directo fue Hugo Orlando Gatti al referirse a Lionel Messi, en una discusión que se emitió al aire por el programa televisivo español El Chiringuito. El ex arquero de la Selección encendió la polémica con sus declaraciones, justo después del gran partido del rosarino ante Real Madrid.



De estrecha relación con Florentino Pérez (presidente de los madrileños), el Loco mantuvo su crítica contra el capitán argentino, que marcó un doblete y decretó la victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu en el último clásico disputado el domingo. "Messi es bueno para esta época. Hace rato que no jugaba, se despertó e hizo dos genialidades. Pero antes ni la había tocado", disparó.



Gatti, que en el fútbol argentino pasó por Atlanta, River, Gimnasia La Plata, Unión de Santa Fe y Boca, donde levantó tres títulos nacionales más dos Copa Libertadores (1977 y 1978) y una Intercontinental (1978), se atrevió a compararse con el delantero del Barça y hasta se puso por encima de su figura: "En Argentina, yo fui más grande que Messi".





Más tarde llegó la hora de la imitación: silbó con las manos en los bolsillos y lanzó un agravio recordando un típico gesto del tenista Rafael Nadal.



Con 72 años, el excéntrico ex guardameta que jugó el Mundial de Inglaterra 1966 se puso en boca de todos por las palabras que le dedicó a Messi. Anteriormente, Gatti puso por encima de la Pulga a Diego Maradona, y al mismo tiempo, ponderó al brasileño Pelé por sobre el Pelusa.