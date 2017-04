Se licitaron las obras de Protección Urbana contra inundaciones

Miércoles, 26 de abril de 2017

El ICAA llevó adelante la apertura de sobres con cinco ofertas para la construcción de obras que mitigarán el efecto de las inundaciones en la villa turística.



El presupuesto orilla los 42 millones de pesos y el financiamiento estará a cargo del Fondo Hídrico de Infraestructura de la Nación.

Como estaba previsto, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente concretó este martes en el Salón Verde de Casa de Gobierno, la apertura de sobres de licitación pública de las obras de Protección Urbana contra inundaciones para la localidad de Paso de la Patria, en el marco del Plan Nacional del Agua que se encara de manera articulada entre los gobiernos de la provincia y la nación.

El financiamiento de esta obra estará a cargo del Fondo Hídrico de Infraestructura de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en el marco del Convenio suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el Gobierno de la Provincia de Corrientes.

El presupuesto oficial de la obra es de $ 41.977.175,85 (IVA incluido), con un plazo de ejecución de ocho meses. Fueron cinco las empresas que dieron a conocer sus ofertas tras las apertura de sobres en el acto licitatorio y tras las evaluaciones y los procesos administrativos de rigor, se adjudicará la obra a la oferta que resultare más conveniente para la provincia.

Cabe mencionar que los pliegos correspondientes a esta licitación estuvieron disponibles de manera gratuita en el sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar y las aclaraciones al pliego y respuestas también fueron de acceso público a través del citado sitio web institucional.

Presencias

Estuvieron presentes en el acto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aníbal Godoy, el administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, Mario Rujana, el intendente de Paso de la Patria, Armando Bordón, legisladores provinciales, vecinos de la villa turística, representantes de las empresas oferentes y profesionales del ICAA, en tanto que la fiscalización estuvo a cargo de la escribana de gobierno María Julia Fernández

Detalles de los trabajos

La población beneficiada con la obra alcanzará a 3.500 habitantes permanentes y 10.000 habitantes en épocas de veraneo y feriados largos. La superficie saneada será de 225 hectáreas. El ICAA será el responsable del seguimiento del proyecto y de la obra y sus certificaciones para enviar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y posterior pago a la contratista, a través de una cuenta en el Banco Nación.

La convocatoria incluye la construcción de un terraplén de defensa sobre el Arroyo Huajó hasta la arenera existente, retomando por calle Belgrano hasta Cabaña Don Julián. En la capa final del mismo se ejecutará un enripiado.

Se prevé la presentación del proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del sector comprendido entre la ruta de acceso a la localidad de Paso de la Patria, la defensa existente actual y la que se ejecutara con esta convocatoria.

Se buscará con ello lograr el acondicionamiento de las cunetas para direccionar el escurrimiento lateral, como así también en los accesos a propiedades existentes para facilitar el tránsito vehicular y peatonal.

Se licita también el diseño de las estaciones de bombeos con fuerza motriz propia y con todas las obras complementarias necesarias para el funcionamiento y puesto en marcha de estos equipos.

Palabras de Mario Rujana

El titular del ICAA, Mario Rujana, agradeció a los presentes por ser testigos de “otra obra hídrica que licita la provincia con fondos de Nación, y tan esperada por los habitantes de Paso de la Patria, en el marco del Plan Nacional del Agua”, a la vez que enfatizó que en menos de un año se “licitaron obras importantes y estratégicas, luego de que restablecimos las relaciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Y digo restablecimos, porque en la dos gestiones anteriores, antes de diciembre de 2015, no nos escuchaban en la Subsecretaría de Recursos Hídricos que llevábamos nuestras necesidades, que eran las necesidades de municipios de Corrientes”.

Rujana puso de relieve que “es necesario recordarlo, porque con estas lluvias e inundaciones que tenemos ahora en la zona norte (y desde hace más de un mes en la zona sur de Corrientes), se hubiera llegado a El Niño en mejores condiciones si no se cerraban las puertas de Nación”.

Y señaló que en un año de gestión con los nuevos funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación “se licitaron obras demoradas por mucho tiempo, como el del Arroyo Barrancas en Sauce, Esquina, las Obras de defensa de la ciudad de Lavalle, los desagües pluviales de Bella Vista”.

“A todo ello hay que sumar los fondos nacionales que gestionó y está ejecutando el Ministerio de Producción en las cuales el ICAA brinda asesoramiento técnico, con los cuales se han saneado varios km de limpieza de canales. Hasta que se abrieron las puertas de Nación, el Icaa y otros organismos, realizaron numerosas obras en toda la provincia. Nuestros ingenieros y agrimensores estuvieron en el campo. Con mucho esfuerzo la provincia financió obras con fondos del Tesoro, del Fondo de Desarrollo Rural, del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero), que no evitan las inundaciones pero sí ayuda, cuando pase la contingencia, a evacuar más rápido, que es el objetivo de las obras hidráulicas, las cuales no evitan inundaciones, solo ayudan a evacuar máss rápido el exceso hídrico”, acotó Rujana.

Luego, expresó que “estamos ante la apertura de sobres de una obra que tiene la aprobación hídrica y ambiental, como debe tener cualquier obra, ya sea hídrica, vial, eléctrica, etcétera. Y tiene algo más, por insistencia de los habitantes de Paso de la Patria y consiste en nada más y nada menos que la aprobación social del proyecto que nos convoca” y remarcó que no es una “obra impuesta por un gobierno. Todo lo contrario. Hubo muchos idas y vueltas para decidir el tipo de muro que tendrá las defensas sobre el río Paraná; así la empresa que sea la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico de defensa de hormigón armado sobre el Paraná”.

Rujana precisó además que “hemos recibidos comentarios elogiosos respecto al funcionamiento de las obras financiadas por el FDR (Fondo de Desarrollo Rural) en el río Santa Lucía, hacia el Paraná, en el norte y el Arroyo San Pedro en Bella Vista”, tras lo cual subrayó que “ahora están dadas las condiciones ya que desde marzo de 2016, el nuevo Subsecretario de Recursos Hídricos de Nación. Pablo Beraciartúa solicitó a las provincias del Litoral un listado de obras de defensas contra las inundaciones y allí se incluyeron defensas de San Roque, Santa Lucía, adecuación de los espigones de empedrado, defensas en Riachuelo, Esquina, etc. Pero el tiempo de Nación, recién ordenado administrativamente, no son los de los pobladores rurales y urbanos y se le hizo ver a los técnicos de Nación”.

Para concluir agradeció el respaldo de los vecinos de Paso de la Patria que se “mantuvieron firmes en apoyo a este proyecto y hoy los resultados están a la vista”.

Ministro Aníbal Godoy

También tomó la palabra el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aníbal Godoy y en primer lugar valoró el “compromiso de todos los actores para llegar a la concreción de una obra tan necesaria para Paso de la Patria”.

Y prosiguió comentando que Corrientes” fue una provincia marginada y discriminada por el anterior gobierno nacional y eso felizmente se revirtió con la gestión del presidente Mauricio Macri. Volvimos a ser tenidos en cuenta y considerados y las obras están llegando y muchas de ellas se encuentran en ejecución”.

Y detalló que “ayer licitamos con nueve oferentes la pavimentación de la Ruta 40 de acceso a los Esteros del Iberá. Se está trabajando en la ruta 71, en acceso a Colonia Liebig, la ruta 94 entre Santo Tomé y el límite con Misiones, en los próximos días se va a licitar las obras de la ruta 24 de Perugorría hasta Batel y el empalme con ruta nacional 12 y en un par de meses las obras para la ruta 126 con un tramo de 220 kilómetros, también la reconstrucción del puente Barranca, entre otras”.

Para finalizar declaró que el “desarrollo de obras tenemos que tomarlo como una cuestión de estado, venga el gobierno que venga y nosotros como correntinos estamos dispuestos a hacer valer nuestros derechos”.