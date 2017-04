"Lo digo con mucha humildad, fui mejor que Messi y Maradona"

Romario, histórico goleador de Brasil, aseguró que fue más importante que los argentinos





Las voces calificadas del mundo del fútbol aseguran que Lionel Messi ya forma parte del Olimpo de las glorias que componen Diego Maradona, Pelé, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Sin embargo, hay un histórico goleador brasileño que se considera un peldaño por encima de los argentinos: Romario.



El Chapulín concurrió al programa Bona Noite de la TV brasileña y le consultaron: "Vos dijiste que eras mejor que Messi y Maradona". A lo que el delantero se limitó a contestar afirmativamente mientras se oían unas risas. "¿Mejor que Messi o Maradona, o mejor que los dos juntos", le repreguntaron. "Dentro del área fui mucho mejor que los dos. Es mi pensamiento y lo digo con mucha humildad", sentenció sin dudar.



El ex futbolista de 51 años fue campeón del mundo en 1994 con Brasil y brilló con las camisetas del Barcelona y Vasco da Gama, entre otros tantos equipos de su repertorio.





El histórico artillero brasileños, hoy devenido en político, analizó la comparación entre Diego y Lionel. "Messi tiene que ganar un Mundial, por eso considero que Maradona es mejor que él cuando me preguntan. Diego ha ganado cosas con la Argentina. Messi, en cambio, juega bien con el Barcelona pero no lo hace con su selección", argumentó.