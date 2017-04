Faltazo de Lesieux y Corona a la citación de la Justicia

Martes, 25 de abril de 2017

La semana pasada debían presentarse a dar cuenta de la manera en que adquirieron propiedades en cuatro localidades correntinas y autos de alta gama.



Se cubre con un manto de dudas la legitimidad de sus bienes.



La intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, y el concejal Jorge Corona, pareja de la jefa comunal kirchnerista, no presentaron la requisitoria solicitada por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, en la causa que se les investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El plazo para que la pareja que gobierna Perugorría desde el 2005 justifique cómo adquirió 12 propiedades en ese terruño y en ciudades vecinas y en la capital provincial, más una flota de autos de alta gama que figura a su nombre y de los cuales la Justicia ya tiene los números de adrema y los dominios, feneció a mediados de la semana pasada, según pudo averiguar La República, sin que hayan presentado la información solicitada por el juez Martín Vega.

De esta manera, se suma una nueva causa a la intendenta kirchnerista, fiel escudera del senador nacional del Frente para la Victoria (FPV) Carlos Mauricio Camau Espínola, a las dos que le siguen por el supuesto desvío de fondos nacionales que habían llegado a las arcas municipales para la realización de obras públicas.

Asimismo, la que le sigue la Oficina Anticorrupción (OA) para determinar si hubo corrupción en el manejo de los dineros del municipio durante el último período de Corona al frente de la Comuna como en este mandato de Lesieux.

Lo ocurrido en Perugorría salpica a varios referentes del kirchnerismo correntino alineados a la figura de Camau en su cruzada para ser gobernador de Corrientes por el PJ. Entre ellos, al mismo legislador nacional, a quien la Justicia lo citó para una testimonial en la causa que investiga el Ministerio Público a partir de una presentación realizada por Laura Alonso, de la OA nacional.

Con esta investigación se busca determinar adónde fueron a parar los dineros enviados por la Nación destinados a 40 viviendas sociales, el arreglo del balneario municipal, un puente colgante, una ciclovía y un anfiteatro.

Pero también la investigación apunta a saber por qué se habrían pagado sobreprecios desde la gestión Lesieux por mercadería a un supermercado de la ciudad de Mercedes, en el cual aparece como propietario el hijo del intendente kirchnerista, Víctor Cemborain.

También roza al Partido Liberal (PL), por lo que está citado a testimoniar el presidente de la fuerza, Julián Miranda Gallino, y una buena cantidad de los funcionarios que integran el gabinete de la jefa comunal camauista.

Esto surge tras la documental secuestrada en los allanamientos que se llevaron adelante por parte de la Justicia en la pequeña localidad del sur provincial, donde fueron registrados el domicilio de la intendenta y sus funcionarios del área contable y el edificio donde funciona la Comuna.

No obstante, Camau y Miranda Gallino deberán responder respecto de los dichos de Lesieux, trascendidos a partir de un audio viralizado a través del WhatsApp, donde la jefa comunal explica que el dinero que llegaba de la Nación no solo se usaba para obras, sino para solventar las campañas políticas del FPV y el PJ, dando cuenta de que se bancó la postulación de exintendente de la Capital y a la centenaria fuerza celeste.

Ahora resta saber qué pasará con Lesieux por desoír el llamado de la Justicia a dar testimonio respecto de cómo adquirió los bienes que se encuentran bajo la lupa y conocer qué comparecerá Camau cuando presente su descargo en el Juzgado.

La Justicia va hilando el rompecabezas, donde los actores de esta complicada trama comienzan a quedar al descubierto, con un reparto que va desde el exsecretario de Obras Públicas José López, pasando por Espínola y Lesieux, y que contempla hasta a los autoproclamados “honestos” dirigentes celestes.

Como se podrá apreciar, a medida que la Justicia profundiza la investigación de la administración de ahijada política de Alicia Kirchner, el escándalo se expande salpicando al FPV.