Vaz Torres le respondió a Camau por la promesa de llamar a paritarias

Martes, 25 de abril de 2017

“Hoy les promete a los estatales provinciales lo que nunca hizo con los agentes municipales después de estar cuatro años al frente de la Municipalidad de la Capital”, dijo el ministro de Hacienda de la Provincia.





El ministro de Hacienda de la Provincia, Enrique Vaz Torres, salió a responderle ayer con dureza al candidato a gobernador Carlos Camau Espínola, quien había afirmado que en diciembre llamará a paritarias para mejorar el sueldo de los empleados públicos, en caso de ganar la Gobernación en las elecciones de este año.

“Lo único que hace es recitar un discurso hueco, vacío de contenido, plagado de frases hechas y demagógicas que no puede sustentar con su propia trayectoria como funcionario público”, aseguró Vaz Torres.

“Hemos diseñado y ejecutado una política salarial con más de 50 medidas de recomposición del ingreso de los trabajadores teniendo como ejes centrales la gradualidad, la equidad y la sustentabilidad”, agregó el ministro de Hacienda.

“Cuando fue intendente, Camau nunca convocó a una paritaria”, respondió Vaz Torres, consultado sobre las declaraciones de Camau Espínola acerca de convocar a paritarias en caso de llegar al Gobierno.

“Hoy les promete a los estatales provinciales lo que nunca hizo con los agentes municipales después de estar cuatro años al frente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes”, recordó el Ministro y preguntó: “¿Qué pasó durante su gestión? ¿No le preocupaba el diálogo con los trabajadores?”.

“Una persona que dice una cosa, pero hace otra no solo le miente a la sociedad, sino que contamina los procesos de legitimización de los representantes porque la gente descree de la clase política”, consideró el funcionario provincial.

“No es un digno representante para un espacio político alguien que hace del cinismo y la mentira una conducta permanente”, cuestionó.

El ministro diferenció los hechos que dan cuenta del camino trazado y seguido por el Gobierno provincial en materia de salarios.

“Cuando decimos que vamos a seguir sosteniendo y mejorando el ingreso y el poder adquisitivo de los estatales y sus familias, lo hacemos con una trayectoria que nos avala”, remarcó.

“Para el gobernador Ricardo Colombi, el salario ha sido siempre una prioridad, y eso lo reconoce no solo el trabajador y el jubilado que depende del Estado, sino también quienes dependen del sector privado y que se nutren del consumo de los estatales”, analizó Vaz Torres.

“Este es un capital que nos pertenece a todos, y ya no hay marcha atrás; solo iremos hacia delante”, expresó el ministro.