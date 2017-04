Por la intensa lluvia y por unas horas, Corrientes casi fue Venecia

Martes, 25 de abril de 2017

En 2015, investigadores de la UNNE difundieron un estudio en el que remarcan que la falta de planificación es una de las causas de los repentinos anegamientos en la ciudad. Callejón sin salida.



El pronóstico volvió a cumplirse. Una lluvia torrencial se hizo sentir ayer desde las 17 sobre la ciudad de Corrientes y, una vez más, distintas zonas volvieron a colapsar. Las postales eran casi similares en Buenos Aires e Yrigoyen, como también en la avenida Chacabuco entre Independencia y Cazadores Correntinos.

La sutil diferencia entre ambos casos fue que en la intersección céntrica, en 30 minutos el agua comenzó a escurrir a buen ritmo sin que ingresara a las viviendas y comercios de la zona. Pero en Chacabuco la situación fue totalmente diferente porque habían transcurrido por lo menos 60 minutos de los primeros baldazos y no había visos de que el líquido encontrara lugar para desaguar.

El panorama se agravaba por momentos porque a esa hora, alrededor de las 18.30, miles de alumnos habían ganado las calles, a lo que debía sumarse la cantidad de vehículos particulares, transportes escolares y colectivos urbanos. Estos últimos, inclusive, transitaban casi a paso de hombre por la cantidad de agua acumulada.

Ello no hacía más que confirmar la publicación de La República del lunes, en la que se indicaba que una de las principales causales del anegamiento de la ciudad estaba relacionada con la pavimentación sin mayores planificaciones. Esto es lo que, al parecer, sucede con varias de las calles y avenidas que cruzan a la avenida Chacabuco porque, llamativamente tras estas obras, esa populosa y transitada zona de la ciudad se ve inundada con cualquier precipitación repentina de varios milímetros.

En algunos casos, los vecinos decidieron interrumpir el tránsito para evitar el ingreso del agua a sus casas. Lo hicieron en las calles pavimentadas y perpendiculares a la terminal de colectivos, donde cajones de cervezas y gaseosas impedían el ingreso a esas arterias.

La situación también se volvió crítica en la zona del pasaje Pujol, donde la Comuna realizó obras de cordón cuneta y una profundización de la calle para el pavimento, pero este no se concretó y la tierra removida se convirtió en un peligroso lodazal para los ocasionales transeúntes y vecinos.



Datos científicos



Ante cada lluvia de grandes volúmenes o de caudal extraordinario, como las que se vienen registrando a lo largo de este año, la capital y sus poblaciones cercanas sufren graves problemas de inundación que afectan a centenares de familias. La problemática de los desagües naturales, los anegamientos y su relación con la desmedida expansión urbana fue analizada por especialistas.

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) presentaron, en 2015, un informe en el que analizaron los desagües naturales de la capital. Los resultados de este trabajo indicaban que problemática de los anegamientos estaba relacionada con la expansión urbana y las consiguientes obras.

El trabajo realizado por los especialistas Félix Contreras y María Fantín pone de relieve que entre 1950 y 2015 la ciudad de Corrientes duplicó su extensión territorial, avanzando sobre lagunas, espejos de agua y reservorios naturales, generando no solo impacto ambiental sino graves inconvenientes en las nuevas poblaciones.

A través de imágenes aéreas y satelitales, los investigadores se centraron en el análisis del crecimiento urbano sobre terrenos inundables ubicados hacia el noreste de capital y que no solo sirven como límite natural sino como una zona de desagüe del agua de lluvia. En esa zona, se ubican las barriadas de la vera de la ruta nacional 12, Laguna Soto y las construcciones cercanas a Santa Ana, entre otros.

Por otra parte, el estudio hace hincapié en la expansión de la capital hacia la zona de bañados y cañadas, donde la Lomada Norte, caracterizada por una gran cantidad de lagunas, en épocas de sequías se convierte en un lugar atractivo para los negocios inmobiliarios pero que durante las temporadas de lluvia generan graves problemas para sus habitantes ya que son desagües naturales.

Por el crecimiento demográfico en la capital, entre 1950 y 2015, desaparecieron unas 34 lagunas.



Asistencia de Defensa Civil



Al cierre de esta edición, personal de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia brindaba asistencia a vecinos de la capital que sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias.

“Estamos recorriendo las zonas más perjudicadas para brindar las primeras atenciones y acompañar a numerosas familias”, dijeron a este medio funcionarios del área.



Alerta meteorológica



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió al cierre de esta edición una alerta meteorológica para Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe, ante la posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. El informe indicaba que se esperaba que estos fenómenos persistan en la región hasta la madrugada de mañana con mejoramientos temporarios, siendo algunas de estas lluvias y tormentas “con fuertes con ráfagas de viento y abundante caída de agua en poco tiempo”.