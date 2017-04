Colón venció a Tigre y sueña con la Libertadores

Martes, 25 de abril de 2017

En Santa Fe, ganó 2-1 con goles de Diego Vera y Nicolás Leguizamón; Ramón Miérez había igualado.

El “Sabalero” lleva seis triunfos en fila y por diferencia de gol permanece afuera de la zona de Libertadores



En el último duelo que completó la vigésimo primera fecha, Colón venció a Tigre 2-1 con goles de Diego Vera y Nicolás Leguizamón, Ramón Miérez había igualado para el Matador.



El conjunto local logró su sexta victoria consecutiva, lleva siete sin perder, y se metió en la pelea grande por ingresar a la Copa Libertadores 2018.



Con 39 puntos, escaló a la sexta colocación igualando la línea de River, que es el último que se estaría clasificando al certamen continental por diferencia de gol.



Vale recordar que los primeros cinco de la tabla de posiciones se clasificarán a la Copa Libertadores 2018, mientras que los seis restantes entrarán a la Copa Sudamericana del mismo año.



(Télam)

Colón jugó un gran encuentro y sacó su rebeldía cuando más lo necesitó. Porque a falta de cinco minutos para el final de la primera etapa, Lucas Ceballos fue expulsado de manera directa.



De esta manera, la ventaja que había logrado a los 27′ gracias a Diego Vera le duró poco, ya que a los dos minutos del complemento Tigre lo empató por intermedio de Ramón Miérez. El juvenil del Matador contó con la complicidad del arquero local Jorge Broun.



El partido estaba dado para que la visita lograra darlo vuelta, pero ahí apareció el amor propio de Colón que con un hombre menos logró una nueva ventaja gracias al gol de Nicolás Leguizamón a los 15′.



A partir de ahí, el equipo de Eduardo Domínguez jugó un correctísimo encuentro, aunque mucho le jugó a favor la desesperación de Tigre que pudo haberlo empatado a los 23′ de no ser por el increíble gol que se erró debajo del arco Emiliano Ellacópulos.



Mientras que a cuatro minutos para el final, se dio la jugada más polémica del partido. Yamil Garnier le cometió un claro penal a Ramón Miérez, que el árbitro no sancionó.







Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón)

Árbitro: Hernán Mastrángelo