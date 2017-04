La millonaria oferta que rechazó Independiente por Barco Martes, 25 de abril de 2017 Un importante club de Europa habría mostrado interés por el joven jugador, pero desde el “Rojo” no quieren desprenderse de su futura joya



Con tan solo 18 años y 24 partidos con la camiseta de Independiente, Ezequiel Barco es la gran esperanza del conjunto de Avellaneda. Sus gambetas y las grandes actuaciones que está teniendo en el torneo local no son solo apreciadas por el público argentino, al parecer también lo hacen en el resto del mundo.



Tal es así, que el Benfica de Portugal habría ofrecido 5 millones de euros por el 75% del pase, segun aseguró el medio portugués Record. Pero la dirigencia del Rojo rechazó la oferta por el Pibe ya que quieren fomentar su crecimiento y esperan que su valor aumente a medida que así lo haga su experiencia dentro de las canchas.



Por ahora, la única preocupación del hábil enganche es si va a disputar o no la próxima Copa del Mundo sub 20 con la selección argentina. Aunque es casi confirmado que el entrenador, Claudio Úbeda, lo incluya dentro del plantel que viajará al Mundial de Corea en el mes de mayo.