“A nosotros no tienen que agradecernos nada”, dijo Esteban Bullrich en Esquina Lunes, 24 de abril de 2017 El ministro de Educación de la Nación inauguró junto con Colombi la ampliación de la Escuela 166 y un jardín de infantes en el paraje Santa Catalina.



El gobernador Ricardo Colombi y el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, inauguraron esta mañana la ampliación de la Escuela 166 “Docentes Correntinos” y el anexo Jardín de Infantes Nucleados (JIN) Nº 63, ubicados en el paraje Santa Catalina, a 14 kilómetros de Esquina, donde se invirtieron más de 830.000 pesos.

La directora de la escuela, Nidia Baldassini, destacó la presencia del ministro Bullrich y del gobernador en “esta humilde escuela de la zona rural de Esquina, dejando en claro el perfil federal tanto de la Nación como la Provincia”.

Su par del JIN Nº 63, María Elba Dellamea, valoró el reconocimiento a través de las tareas realizadas en el jardín, porque “el nivel inicial es el primer eslabón de la cadena educativa, y no por eso menos importante”.

“A nosotros no tienen que agradecernos nada”, indicó Bullrich en su discurso, y explicó que “solo hacemos nuestro trabajo como dirigentes, que es hacer estas obras y valorarlos desde el Estado”.

Aunque aclaró que “no solo basta con el edificio nuevo”, ya que “son ustedes los que llenan estos espacios con sus ganas de aprender y forjarse para un futuro mejor”.

“Nosotros, como Estado, no solo los acompañamos, sino también debemos dar el ejemplo, porque como dirigentes marcamos dirección, que es hacia una Argentina donde la educación debe tender a ser mayor y la ignorancia menor”, dijo el funcionario de Mauricio Macri.

Colombi agradeció el esfuerzo del ministro de Educación de la Nación por llegar hasta Esquina y acompañarlo en las inauguraciones. “No hace más que corroborar el acompañamiento de la Nación a nuestra Provincia, no solo hoy, sino desde que asumió en el cargo a través de programas y proyectos, los cuales varios ya están marcha”, señaló.

En la Escuela Nº 166 se construyeron 3 aulas comunes, con una superficie total de 143,94 m2, mientras que en el jardín anexo se construyó una sala, la dirección y los sanitarios.