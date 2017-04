Detuvieron a 81 barras de Boca en Santa Fe

Lunes, 24 de abril de 2017

Luego del empate ante Atlético de Rafaela, la Gendarmería interceptó el vehículo que llevaba hinchas “Xeneizes”. Más tarde, todos fueron liberados





En Santa Fe, 81 barras de Boca fueron detenidos cuando emprendían su vuelta a Buenos Aires, luego del partido con Atlético de Rafaela. La Gendarmería Nacional encontró tres armas de fuego dentro del micro en el que viajaban, pero decidió liberarlos ya que no poseían antecedentes penales.



"Los barras de Boca detenidos con armas en la ruta están siendo liberados por no tener antecedentes", afirmó Guillermo Madero, director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad, en dialogo con el canal TyC Sports.



Si bien se rumoreaba que las 2.500 entradas cedidas a Boca para el partido con Rafaela habían sido distribuidas entre las peñas del interior del país del club xeneize, estos barras que asistieron al partido provenían de Buenos Aires.



Por parte de las autoridades, se espera que se les aplique el derecho de admisión para los próximos partidos y que no puedan ingresar a los estadios, tanto de local como de visitante.