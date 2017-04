Macri pidió que haya "metas claras que se puedan cumplir"

Lunes, 24 de abril de 2017

Lo afirmó al presentar la plataforma digital del Plan Maestro





Mauricio Macri presentó la plataforma digital del Plan Maestro, la apuesta del gobierno nacional para mejorar la calidad educativa en los próximos diez años y que deberá tener la aprobación del Congreso. En un breve discurso, recordó los objetivos de su administración para la educación y ratificó el valor de mostrar las estadísticas, algo que, sin nombrarlo, criticó que el kirchnerismo no hizo durante sus gestiones.



"Heredamos una extraña consciencia de que creer que ocultando la información el problema desaparecía como si la estadística fuera la enemiga y no el problema que compartimos", expresó el Presidente, y advirtió que el proceso del Plan Maestro arrancó "de entender que debía basarse en otros valores y en un valor central que es decirnos la verdad, porque a partir de ella se construye algo elemental que es la confianza".



Luego, el jefe de Estado aludió a las pruebas Aprender, cuyos malos resultados derivaron en este plan educativo: "Los padres sabían que a sus hijos les costaba leer de corrido o no comprendían textos o no hacían operaciones de matemática comunes. No se sorprendieron con los resultados ni con que la mitad de los alumnos abandonan sin terminar el colegio en alguna etapa de ese proceso".



"Si hablamos de cambio, de un país que soñamos, que nos merecemos, un pilar central de ese cambio es la calidad de la educación pública que tengamos para ofrecer. Sobre todo si queremos que haya igualdad de oportunidades y que los chicos accedan a todo lo que necesitan para desarrollar ese futuro", añadió.



La plataforma digital servirá para que padres, alumnos, docentes y el resto de la ciudadanía participe contando sus propuestas para mejorar la educación. Por esto, Macri pidió que haya "metas claras, objetivos claros y medibles" porque "no se puede medir en el campo de la subjetividad porque termina afectando el desafío común".



Al respecto, pidió: "Que trascienda a nuestro Gobierno, que sea incorporado en los años por venir. Ese debate va a ser muy rico, muy valioso e importante porque es el camino que hemos elegido, dialogando, trabajar juntos, haciendo lo que había que hacer y no se hacía, poner los problemas centrales a resolver sobre la mesa, confiando en que esto que hablamos va surgir a partir de esa ley".