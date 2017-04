Son $ 80 millones los que llegaron a Perugorría para obras que no se hicieron Lunes, 24 de abril de 2017 La Justicia sigue acumulando pruebas. La intendenta Angelina Lesieux; su esposo, el concejal Jorge Corona, y el senador nacional Camau Espínola, en la mira.

Los peritos e investigadores de la Justicia encargados de estudiar la documentación secuestrada en la Municipalidad de Perugorría y en el domicilio de la intendenta Angelina Lesieux, continúan acumulando pruebas de un monumental desvío de fondos que alcanzaría cómodamente los 80 millones de pesos, cifras que, en acuerdo con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López, y el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola lograron bajar a ese humilde municipio entre 2013 y 2015, parte para obras que fueron anunciadas aunque no siempre terminadas o llevadas a cabo, y otras ni siquiera fueron anunciadas, se mantuvieron en el más absoluto secreto.

Inicialmente, la diputada nacional Margarita Stolbizer realizó denuncias ante la Justicia Federal por 24 millones de pesos que fueron girados para la construcción de un grupo de viviendas, que al día de hoy aún no fue terminado, una ciclovía, un puente peatonal, un paseo costero y reformas en un anfiteatro. Si bien esos casi 24 millones fueron rendidos como gastados totalmente en obras finalizadas, solo un porcentaje de las viviendas y del paseo costero y las reformas del anfiteatro, con notables sobreprecios, fue concretado. El resto ni siquiera se comenzó a hacer.

Ahora se conoce que, de acuerdo con los peritajes sobre la documentación secuestrada en allanamientos con orden judicial, ya se ha podido establecer que desde el Ministerio de Hacienda y desde la Secretaría de Obras Públicas de los anteriores gobiernos de la Nación de Cristina Kirchner se enviaron más de 80 millones de pesos para obra pública a Perugorría. El dato fue difundido por el programa Horario central, conducido por Martín Varela.



Elementos sospechosos



Según consta en la causa que lleva adelante el juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, en los allanamientos realizados en diciembre de 2016 a las oficinas municipales y el domicilio de la pareja Lesieux y Jorge Corona, exintendente de Perugorría y actual concejal, se encontraron elementos con irregularidades que dejan al descubierto una maniobra de defraudación millonaria al Estado.

Se secuestró, por ejemplo, una gran cantidad de cheques emitidos por el Municipio al portador. La emisión de cheques de estas características en la administración pública está claramente contraindicada y deja abierta una enorme ventana de posibilidades, todas ligadas a la corrupción.

Además de constancias de transferencias de fondos de cuentas nacionales a cuentas municipales, movimientos que los peritos califican cuando menos de sospechosos, se determinó que el concejal Corona seguía firmando cheques como intendente cuando ya su mandato estaba vencido, lo que lo involucra directamente en la maniobra junto a su esposa, Angelina Lesieux.

Se logró el secuestro de chequeras y otros elementos que a los investigadores los lleva a pensar que no hay simetría entre fondos recibidos y ejecuciones de ese dinero, al margen de la enorme cantidad de cheques librados al portador sin que antes se hayan establecido partidas asignadas, presupuesto y un expediente por el monto vinculado a esas ejecuciones como debe hacerse por ley en la administración pública.

Esta investigación en marcha demostró una matriz de corrupción en torno a la obra pública con un pueblo pequeño y se repitió a lo largo del país y en varios Municipios de la provincia de Corrientes, todos gobernados por kirchneristas.

Las revelaciones del expediente de las últimas semanas, despetó el interés de la justicia federal, y en ese sentido se ha conocido que ya el juez federal Claudio Bonadío está reclamando la causa. Este magistrado investiga además las causas de corrupción más grandes del período kirchnerista de Gobierno, habiendo imputado a la misma Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el desvío de los fondos, la intendenta Lesieux reveló, en un dialogo con cooperativistas y sus asesores legales que fue grabado y luego difundido, que “parte de esa plata se ocupó para pagar la campaña de Camau y de los liberales de la Capital”.

La jefa comunal admitió que esa era su voz, pero dijo en su defensa que fue malinterpretada. El hoy senador nacional Camau Espínola, por su parte, optó por no desmentir los dichos de la mujer que fue su principal protegida y socia política, al extremo de que fue largamente a la que más fondos nacionales le consiguió gracias a sus arreglos con el exsecretario de Obras Públicas José López, quien se encuentra preso desde que fue sorprendido intentando esconder en un convento trucho de General Rodríguez bolsos con nueve millones de dólares cuya procedencia hasta ahora nunca pudo justificar.