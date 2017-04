Consejos para que la batería dure hasta 4 horas más

Lunes, 24 de abril de 2017

Trucos y estrategias para que el móvil gane mayor autonomía. Cómo usar y configurar el equipo para que tenga el mejor rendimiento posible







La batería no rinde. Esa es una de las críticas que los usuarios suelen tener con los smartphones. En ocasiones, se cuenta con un celular de última tecnología, equipado con un gran procesador y mejor cámara de fotos pero a la mitad del día la batería muere. Esto, además de molesto, es poco productivo.



Sin embargo, existen pequeños trucos que se pueden tener en cuenta para mejorar el rendimiento del equipo. Aquí, algunas formas de usar y configurar el teléfono para ganar hasta cuatro horas de autonomía.



1. Elegir el modo ahorro

Tanto los teléfonos con Android como los iPhone cuentan con una opción de ahorro de batería que se puede activar ingresando desde el menú de Ajustes, dentro de la opción Batería.



2. Multitasking

A veces se cree que dejar varias aplicaciones corriendo consume más batería, pero lo cierto es que es mejor mantenerlas abiertas que cerrarlas y volverlas a abrir varias veces. Es que cuando salimos de la app, se libera memoria RAM, pero le exigimos un esfuerzo mayor cuando se vuelva a abrir la aplicación en el futuro.



Esto, de todos modos, no vale para todas las herramientas: en el caso del GPS o la reproducción de audio o videos es mejor cerrarlas.



Para ver qué apps están activas aún cuando no estén en uso, se puede, en el caso de iPhone, presionar dos veces sobre el botón de inicio. En Android, también se puede comprobar de un modo similar.



3. Ajustar el brillo de pantalla

El brillo de pantalla tiene un gran impacto en la batería, para ajustarlo hay que ingresar al menú de Configuración. Se lo puede modificar manualmente o bien optar por un ajuste automático.



4. Reducir el tiempo de bloqueo de pantalla

En el caso de Android se debe ir hasta Ajustes/ bloque y seguridad/ Ajustes de bloqueo seguro/bloquear automáticamente y ahí determinar el tiempo. Cuanto menor sea el lapso, mayor será el ahorro de batería.



En el caso de iPhone hay que ingresar en Configuración/Pantalla y brillo/Bloqueo automático y allí establecer el tiempo deseado.



5. Apagar las conexiones de Wi Fi y Bluetooth

Tanto las conexiones Bluetooth como Wi Fi consumen mucha batería. Así que si no se las está usando, lo mejor es apagarlas.



Tanto en iPhone como en Android, se puede realizar este ajuste desde el menú de Configuración.



6. Desactivar la localización por GPS

Esta es otra de las funciones que más batería consumen. Tal como en el caso del Wi Fi o Bluetooth, si no se está usando esta opción lo mejor es limitarla.



En el caso de Android se puede desactivar la ubicación desde el menú principal de Ajuste/Conexiones/Ubicación/Método de localización y elegir Ahorro de batería.



En el caso de iPhone se debe ir hasta Configuración/Privacidad/ Localización. Dentro de cada aplicación se puede optar cuándo emplear el servicio de geolocalización: nunca, siempre o al usar.



7. Funciones en segundo plano

En el caso de Android hay que ir hasta Ajustes y buscar Opciones de desarrollador. Si no figura en el menú habrá que activarlo. Para eso, hay que ir hasta la opción Acerca del teléfono /Información del software y presionar varias veces en Número de compilación hasta que aparezca una notificación avisando que se activó la opción de desarrollador.



Una vez hecho esto, hay que ir hasta Aplicaciones, presionar en los tres botones en el margen superior derecho, y elegir Acceso especial, luego Optimizar uso de la batería, seleccionar Todas las aplicaciones, y así se puede optar, una a una, qué apps se quieren limitar en segundo plano.



Si no se desea hacer una configuración personalizada, entonces se debe ingresar en Opciones de desarrollador, después en Limitar procesos de fondo y elegir algunas de las alternativas que figuran allí como Límite estándar, Sin procesos en segundo plano o un máximo determinado de procesos.



En el caso de iPhone es bastante más sencillo, basta con ingresar a Configuración/General/Actualización en segundo plano. Allí se puede optar por limitar todas las actualizaciones o bien elegir cuáles se quieren desactivar.



Antes de hacer estos ajustes hay que considerar que para funcionar bien muchas aplicaciones, como las redes sociales y los servicios de mensajería, necesitan trabajar en segundo plano.