Horóscopo para hoy 24 de abril del 2017 Lunes, 24 de abril de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Atravesará una etapa donde Urano lo estará acompañando mal aspectado, tenga cuidado con la gente del la que se rodea.

Amor: Si quiere que la relación funcione entre usted y su pareja, bríndele más tiempo a la misma.

Riqueza: Obtendrá una mención por su talento y predisposición profesional. Lo tomará por sorpresa.

Bienestar: Por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Aumentará su autoestima.





Tauro





Durante esta jornada, no permita que los inconvenientes hogareños enturbien sus perspectivas. No es un justificativo válido.

Amor: Trate de estar al lado de su alma gemela si lo necesita aunque no se lo pida.

Riqueza: Por más que esté limitado monetariamente, inicie ese curso o carrera que tanto desea.

Bienestar: Si le cuesta tomar las decisiones en su vida, trate de buscar ayuda profesional.



Géminis



Sosteniendo la perseverancia, usted podrá desarrollar las tareas y enfrentar las dificultades que se le presenten en su futuro.

Amor: Comience a modificar sus hábitos cotidianos. Pronto su pareja se mostrará más afectiva.

Riqueza: Trate de ahorrar un poco más y cuide su economía. Así, podrá comprar lo que está necesitando.

Bienestar: Fase óptima para que se decida a hacer ese curso que tanto le interesa.





Cáncer



Seguramente reciba una noticia que no es de su agrado. Resguárdese de los desengaños y no decaiga si las cosas no salen como esperaba.

Amor: Anímese a decirle cosas lindas a esa persona que es especial para usted.

Riqueza: Tome distancia de las inversiones arriesgadas que puedan dar como resultado una crisis económica.

Bienestar: Hoy su ánimo no le permitirá cumplir con todo con lo que se comprometió hace tiempo.





Leo



Si bien, rara vez en su vida se dedica a pensar en el pasado, hoy se sentirá extrañamente melancólico.

Amor: No se olvide de incluir a su pareja en sus sueños. Sea más considerada con ella.

Riqueza: En este tiempo, no inicie ningún acuerdo comercial ya que podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Comprenda que el estrés y la ansiedad no son buenas compañías, evite caer en ellas.





Virgo



Transitará una jornada, donde podría invadirlo una cierta confusión mental. Sería bueno que mantenga la calma y no se exija más de lo esencial.

Amor: No descuide a su alma gemela. Hoy se dará cuenta que sus necesidades emocionales están satisfechas.

Riqueza: Le propondrán un viaje por negocios, no dude y acepte esa propuesta que lo beneficiará en el futuro.

Bienestar: Podrá sentirse algo débil, revise su alimentación ya que podrían faltarle componentes esenciales.





Libra



Podrá perder una excelente oportunidad, si no se da cuenta a tiempo de lo que está pasando a su alrededor. Esté atento.

Amor: Júntese con sus hermanos, así podrán limar ciertas asperezas.

Riqueza: Podrá poner en marcha nuevos proyectos a la brevedad con la ayuda de un par.

Bienestar: Recuerde cultivar su espíritu: es la puerta a la purificación del alma.





Escorpio



Transitará un período donde se le presentarán situaciones alentadoras y exitosas. No deje de aprovechar dichas oportunidades.

Amor: Si enfrenta a su pareja, seria bueno que antes se pregunte qué es lo que necesita para sentirse amado.

Riqueza: Haga todo lo que pueda para alimentar sus ambiciones en el plano profesional, así concretará los sueños.

Bienestar: Reanude su camino. Evite que las personas negativas le resten su energía.





Sagitario



Durante esta jornada, estará en condiciones de plantear una solución a esos inconvenientes que lo vienen preocupando hace días.

Amor: Organice una salida romántica junto a su enamorado. Pregúntele a dónde quiere ir.

Riqueza: Si se tranquiliza y ordena sus cuentas verá que las cosas funcionarán como lo esperaba.

Bienestar: Esta noche gratifíquese con una buena obra artística. Saldrá reconciliado con la vida.





Capricornio



Cuide la forma en que se relaciona o se muestra frente los demás. De lo contrario, tendrá que dar explicaciones de todo lo que hace.

Amor: Aprenda a ser más flexible con su alma gemela, de lo contrario, tendrá dificultades afectivas.

Riqueza: Busque un nuevo emprendimiento que lo apasione y le retribuya económicamente.

Bienestar: No gaste energía en discusiones o enfrentamientos. Podría repercutir en malestares digestivos.





Acuario



Intente ser más valiente cuando tenga que superar un obstáculo. Entienda que debe poner toda su energía para emprender el camino.

Amor: Postergue toda decisión de suma importancia en lo afectivo hasta el día de mañana.

Riqueza: Si quiere que las cosas le salgan bien, trate de poner más concentración en sus tareas.

Bienestar: Mantener una alimentación equilibrada lo ayudará a soportar los cambios climáticos constantes.





Piscis



Le será conveniente ser fiel a sus principios. Deje de actuar de manera injustificada, así podrá conservar su vitalidad.

Amor: Deje de actuar de manera grotesca, ya que su alma gemela podría enojarse con usted.

Riqueza: Aunque le cueste, tenga empatía con sus compañeros de trabajo. Lo que sí, no descuide las metas.

Bienestar: Si es su día de franco disfrute del tiempo libre y deje de pensar en las obligaciones.