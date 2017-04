Stolbizer presentará una nueva denuncia por lavado de dinero que involucra a empresas de Lázaro Báez

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentará en los próximos días dos nuevos escritos sobre una empresa sospechada de lavado de dinero que podría ser propiedad de Lázaro Báez.



El primero de los informes será presentado en el juzgado de Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa denominada "La ruta del dinero K", debido a que la diputada tiene firmes indicios de que existe relación con el empresario.



"La empresa Seguridad Patagónica tiene vínculos que pueden ser considerados nuevos caminos para encontrar más dinero de Báez y su entorno", aseguró Silvina Martínez, asesora de la legisladora del GEN.





También presentará un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, quien tramita la causa de la obra pública, debido a que se detectó que parte de los servicios ofrecidos por Seguridad Patagónica fueron pagados con un mismo certificado de obra que se utilizó para otras maniobras sospechadas de lavado de dinero.



Seguridad Patagónica es la empresa que brindaba custodia a las empresas, personal y maquinaria del grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez. Fue creada por Juan Antonio Chan, quien fue designado al frente de la Policía santacruceña por Néstor Kirchner en 2003.



Lázaro Báez (NA)

"Aquí detectamos un conflicto de interés, ya que no puede el jefe de la Policía de Santa Cruz tener una empresa de seguridad privada", afirmó Martínez durante el informe presentado por el programa La Cornisa en América.



Cinco años más tarde, en 2008, Juan Antonio Chan se recibió de abogado. En el corto plazo, sin tener experiencia en la Justicia, se convirtió en fiscal. "El año 2008 no es un año cualquiera, es el año en que Néstor Kirchner compra el hotel Alto Calafate, adquiere muchas propiedades, adquiere la empresa Hotesur", precisó Martínez. Y agregó: "Es el primer año en el cual no puede justificar su patrimonio; por eso creemos que necesitaba a Chan en un puesto clave de la justicia provincia".



Una vez designado fiscal, Juan Antonio Chan renunció a su puesto en Seguridad Patagónica. En su reemplazo asumió una joven de apellido González, cuya experiencia laboral anterior era la atención de un polirrubro de Río Gallegos. En ese sentido, Martínez explicó que creen que "se trata de un prestanombre, ya que es muy curioso que coloquen a una kioskera a manejar una empresa de custodia".





La pista de la investigación sobre esta empresa de seguridad surgió a partir del descubrimiento de más de una decena de CDs que incluían información importante sobre la contabilidad del grupo Báez.



Austral Construcciones, la empresa insgina de Lázaro Báez (Walter Díaz)

A partir de lo hallado, el equipo de la diputada Stolbizer, a cargo de Martínez, reconstruyó la actividad empresarial de Seguridad Patagónica. Así notaron que tenía la misma sede social que muchas de las empresas de Báez, en la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Compartían el mismo escribano, Leandro Albornoz. El mismo contador, César Andrés, y también el mismo abogado, Roberto Saldivia.



En los protocolos del escribano Albornoz se encontraron documentos que hacen cerrar el círculo sobre la pista de lavado de dinero. "Por primera vez encontramos en los protocolos de Albornoz los papeles que unirían a Lázaro Báez con Juan Antonio Chan", reveló Martínez.



"En uno de los escritos, Martín Báez se presenta como titular de Austral Construcciones y firma un préstamo a la empresa de seguridad por una cifra cercana a un millón de pesos. Pero no lo hace en efectivo, sino a través de un certificado de obra", denunció Martínez.



Ese certificado de obra también fue presentado ante el Banco Nación como garantía para otras negociaciones. El equipo de Stolbizer considera que se debe investigar si Vialidad Nacional no pagó dos veces ese certificado que pertenece a una obra ya señalada por el fiscal Gerardo Pollicita en la que Austral Construcciones debía pavimentar un tramo de la Ruta 40.