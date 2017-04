Cuáles son los insecticidas que prohibió la ANMAT

Lunes, 24 de abril de 2017

La restricción de la venta y uso de siete productos fue comunicada este lunes en el Boletín Oficial



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió "la comercialización y uso en todo el territorio nacional de todos los lotes" de siete productos insecticidas e instruyó un sumario sanitario al fabricante.



La Disposición 3643/2017, publicada este lunes en el Boletín Oficial, explica que la medida se adoptó luego de que personal de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud realizara una inspección en la sede de la firma Insumos y Masivos Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), ubicada en la localidad Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, y detectara varias irregularidades.



Según indica el texto, ninguno de los productos fiscalizados figura en el Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico (RNPUD). También se comprobó que algunos no están rotulados conforme a la legislación vigente y en otros casos se detectaron irregularidades en su composición.





A continuación, el listado de artículos prohibidos:



1. CAJA DE CARTON ROTULADA COMO: INSECTICIDA LIQUIDO CONCENTRADO Super Flow, MÁXIMO PODER INSECTICIDA, SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, Uso Interior y Exterior, PROTEGE A SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, RINDE 3 Lts., MODERADAMENTE TOXICO. Inscripto y Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10356/2009 R.P.P.D. N° 21000014 R.P.E.D. N° 21000001 R.N.E. 210031186 CONT NETO. 60 CC Composición: Cipermetrina 3 grs, Diclorvos 7 grs, Citronela 0,25 grs, Componentes de Formulación csp 100 cc. INSUMAS.



2. BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: INSECTICIDA LIQUIDO CONCENTRADO Súper Flow, Agítese bien antes de usar, Usos: Doméstico, Rural y Saneamiento Ambiental, Indicaciones, dosis y precauciones: ver prospecto adjunto. Composición: Cipermetrina 3 grs, DDVP 5 grs, Citronela 0,25 grs, Inertes Coadyuvantes y componentes de Formulación 100 cc. CONT. NETO 60 cc. RINDE 3 Lts.





3. CAJA DE CARTÓN ROTULADA COMO: INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO Super flow, MÁXIMO PODER INSECTICIDA, SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, PROTEGE SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, USO INTERIOR Y EXTERIOR AROMATIZADO, NO MANCHA, Contenido 24 Sachets X 15 cc. Inscripto y Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10356/2009 RPPD N° 21000014 RPED N° 21-000001, RNE N° 21-0031186, Composición: Cipermetrina: 3 grs, DDVP 7 grs, Citronela: 0,25 grs, Inertes, coadyudantes y componentes de formulación: 100 cc. Sin dato de Lote y Vencimiento.



4. SACHETS PLÁSTICOS ROTULADO COMO: INSECTICIDA LIQUIDO CONCENTRADO Super Flow PROTEGE A SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS 15 cc Industria Argentina. Composición: Cipermetrina: 3 grs, DDVP 7 grs, Citronela: 0,25 grs, Inertes, coadyudantes y componentes de formulación: 100 cc. INSUMAS SALUD AMBIENTAL: Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar AUTORIZADO POR D.G.B. y Q. S. Fe / Certif. 2463. Establ. Elab. R.N.E. 020033197/P. Víctor Hugo 1239 – V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe – Argentina.



5. BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: SUPER FLOW LISTO PARA USAR LPU, MAXIMO PODER INSECTICIDA SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, Uso Interior y Exterior Aromatizado, No Mancha, PROTEGE SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS Inscripto y Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10355/2009 RPPD N° 21000016Estab. Elab. RPED N° 21-000001 RNE N° 21-0031186 Composición: Cipermetrina 0,09 grs, DDVP 0,21 grs, Citronela 0,008 grs, Componentes de formulación csp 100 cc. Cont. Neto 1 Litro INSUMAS SALUD AMBIENTAL: Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar Víctor Hugo 1239 – V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe – Argentina.





6. BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: INSECTICIDA PIRETROIDE SUPER FLOW PROFESIONAL insecticida concentrado en suspensión acuosa de acción residual y volteo para control de insectos voladores y rastreros. Composición: cipermetrina 3,0 g, D.D.V.P. 7,0 g; Citronela en esencia 0,25 g; Inertes, Coadyuvantes y componentes de formulación c.s.p. 100 cc. CERT 2463 RNE Estab. Elab. 020032751/P INDUSTRIA ARGENTINA, Cont. Neto 1 LITRO INSUMAS.



7. AEROSOL ROTULADO COMO: FOGERTRIN NIEBLA INSECTICIDA AEROSOL DE DESCARGA TOTAL USO PROFESIONAL EXCLUSIVO Inscripto u autorizado por la ASSAL Certificado 1967/2010 – R.P.P.D. N° 21-000042, Establecimiento elaborador: R.P.E.D. N° 21-000001 – R.N.E. N° 21-00311186 COMPOSICION: CIPERMETRINA 0,50% PERMETRINA 0,13% BUTOXIDO DE PIPERONILO 1,25% DICLORVOS 0,83% CLORPIRIFOS 0,83% SOLVENTES Y PROPELENTES C.S.P 100% RENDIMIENTO 200M3 APROX CONT. NETO 440 CC-240 GRS INDUSTRIA ARGENTINA INSUMAS SALUD AMBIENTAL: Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar Víctor Hugo 1239 – V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe – Argentina.