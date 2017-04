El Gobierno provincial anunció importantes obras llamadas a transformar la ciudad Capital Lunes, 24 de abril de 2017 Durante el acto de firma del Convenio de desarrollo del Centro de Interpretación del Chamamé y del Carnaval, el Poder Ejecutivo Provincial dio a conocer el desarrollo de obras de altísima trascendencia para la ciudad de Corrientes, como ser un Centro de Convenciones en la zona del Corsódromo; el denominado Paseo del Perichón en la misma área; el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”, construyéndose en el predio del ex zoológico, y el Centro de Interpretación del Iberá en la emblemática Casa Ferro, que están llamadas a dotar de un complejo de atractivos de alto impacto turístico.





El ministro del área de la Nación que suscribió el acuerdo antes mencionado, destacó este proceso y el salto de calidad que la Provincia busca darle a la infraestructura turística, en tanto que Ricardo Colombi convocó a todos los sectores a colaborar para que este proyecto de desarrollo urbanístico avance con fuerza, dado que está llamado a acompañar y fortalecer la explosión turística que hoy se registra en el territorio correntino.



Convenio



Suscribieron el Acta Acuerdo, el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el gobernador Ricardo Colombi, en la que el Gobierno nacional aportará 4 millones de pesos y la Provincia la suma de $2.500.000 para el proyecto del Museo del Chamamé y el Carnaval. El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, señaló que este es un momento en el que se está trabajando en el equipamiento físico, dotando de edificios representativos con ayuda de los Ministerios de Turismo y el de Cultura de la Nación, y otros con fondos propios del Gobierno provincial.



Presentó varios proyectos, algunos que están en desarrollo y otros en ejecución, los que pasó a enumerar: el Centro de Convenciones; el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”; el Centro de Interpretación del Iberá sumándose al desarrollo turístico de los Esteros del Iberá; el Paseo del Perichón; y el Centro de Interpretación del Chamame y el Carnaval, que guardará material fílmico y trajes de carnaval, a lo que la Fundación “Memorias del Chamamé” aportará su gran biblioteca musical e información para generar material a difundir.



El ministro Santos recordó que “la última vez presentamos aquí el Plan Maestro del Iberá y hoy vemos que ya el mundo está hablando de los Esteros del Iberá, y de ese Parque que está siendo un ícono del turismo argentino, que a la vez empieza a tomar un fuerte valor lo que significa el trabajo conjunto ya que el Gobierno de Corrientes está siendo un modelo de trabajo”. En referencia a eso, explicó que Corrientes es un ejemplo, porque en el Plan Maestro “en el que sumó a todo el mundo, participó la Nación, la Provincia, municipios y organizaciones no gubernamentales, fue tomado por otro proyecto como es el Impenetrable Chaqueño, que ya expropiamos para que sea parte de este corredor Ecoturístico y que va a integrar también a Formosa con el Bañado La Estrella y el norte de La Fidelidad”.



Fue así que expresó que “el Ministerio de Turismo va a estar al lado de Corrientes en todo momento, porque este Gobierno nunca falla”.



Forma y modelo de trabajo



En último lugar tomó la palabra el gobernador Ricardo Colombi, quien destacó que “esta firma de Convenio para poder tener el Museo del Chamamé y del Carnaval, es mucho más amplio que la propia firma y la obra, porque en el fondo es una forma y un modelo de trabajo: Nación - Provincia, a los efectos de poner en valor toda nuestra historia, cultura, idiosincrasia y riquezas naturales”. En ese marco, valoró la presencia en el acto de sectores que tienen que ver con la música, el carnaval y la historia correntina, porque “el Estado tiene un límite, esto se puede hacer y se hace, pero si la sociedad no se hace parte de dichas obras, proyectos e inversiones, y si los involucrados o afectados no se reúne para proponerse desafíos y aprovechar todo esto, no sirve para nada”.



Dijo que aquí se está poniendo de manifiesto una serie de obras para la ciudad Capital, que tiene limitada su desarrollo y crecimiento por su condiciones geográficas, como el río y el territorio. “Es por eso que tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo se siguen generando inversiones y trabajo genuino, y en ese aspecto no me voy a cansar de convocar al sector privado”, agregó el primer Mandatario.



Por otra parte se refirió a la búsqueda de conectividad como “esencial y una política a nivel nacional que se está implementando, con quienes se está trabajando para lograr la integración con Iguazú, el Impenetrable, el Iberá y Bañado la Estrella”. De esta manera, indicó que se debe “aprovechar nuestros aeropuertos; lograr que el de la Ciudad pueda tener más vuelos nacionales, internacionales y transversales, y así unir el Iguazú con el Iberá a través del aeropuerto de Mercedes”, y recuperar el de Paso de los Libres como uno de los proyectos en este aspecto.