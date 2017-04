El Gobierno negó que evalúe intervenir Santa Cruz

Lunes, 24 de abril de 2017

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la provincia atraviesa “una situación de crisis muy fuerte después de 24 años de un mismo gobierno”





Luego de que un grupo de manifestantes atacara la Casa de Gobierno de Santa Cruz, donde se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner y la ex presidente Cristina Kirchner, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que el gobierno nacional evalúe intervenir la provincia y recordó que esa es una atribución que corresponde al Congreso.



Bullrich analizó que la provincia que gobierna Kirchner atraviesa "una situación de crisis muy fuerte después de 24 años de un mismo gobierno que termina en esta decadencia".



Asimismo, en línea con las declaraciones del presidente Mauricio Macri, repudió los incidentes que se registraron el último viernes. "Es una situación que de ninguna manera podemos aceptar: la violencia de haber prácticamente entrado a la casa en el momento donde además estaba la ex presidente con su nieta…", sostuvo durante su participación en Debo Decir, que conduce Luis Novaresio.



Al menos dos personas resultaron heridas cuando la policía de Santa Cruz reprimió una manifestación espontánea que, pasada la medianoche del viernes, intentó ingresar a la residencia oficial en reclamo del pago de haberes adeudados.



La protesta se inició pasadas las 21, cuando entre los sectores en conflicto circuló que la ex jefa de Estado había ingresado a la vivienda.



Alrededor de las 23 comenzaron los momentos de mayor tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.



La propia gobernadora apuntó contra "los candidatos de la obstrucción o de la destrucción" y contra la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), el gremio mayoritario de los maestros en conflicto, como instigadores del "ataque" a la residencia oficial y aseveró que Cambiemos quiere su "cabeza para la campaña electoral nacional".



Una situación similar a la de hoy se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora Kirchner logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.