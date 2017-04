Estudiantes empató ante Huracán y no pudo acercarse a Boca Lunes, 24 de abril de 2017 El “Pincha”, que perdió la oportunidad de arrimarse al líder, igualó 1-1 con el “Globo”, que sigue complicado con el promedio. Los goles los convirtieron Matías Aguirregaray y Mariano González





Estudiantes no pudo con Huracán en La Plata y desaprovechó la oportunidad de acercarse a Boca. Fue 1-1 con goles de Matías Aguirregaray y Mariano González.



En la primera parte del partido no hubo grandes chances para los dos equipos. El conjunto dirigido por el Vasco Azconzábal propuso un poco más que su rival pero sin chances de vulnerar el arco defendido por Mariano Andujar.



Ya en la segunda parte, a los 6 minutos, el Pincha logró ponerse en ventaja. Leandro Desábato conseguía bajar una pelota de cabeza tras una mala salida del arquero del Globo y habilitaba a Aguirregaray que solo tuvo que empujarla hacia la red.



Inmediatamente la visita respondería con un gol de MAriano González, ex Estudiantes, para ratificar la ley del ex y darle la igualdad al conjunto de Parque Patricios.



Con un empate que no le servía, los dirigidos por Nelsón Vivas fueron en busca del triunfo pero buenas respuestas de Marcos Díaz imposibilitaban que el local logre una victoria. Fue 1-1 final.



El punto obtenido deja un sabor amargo a ambas escuadras. Por el lado del León, acumula 39 unidades y se aleja del sueño de arrebatarle la punta al Xeneize. Mientras que el Globo no pudo engrosar su promedio y se acerca a los puestos de descenso.