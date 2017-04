River dejó pasar la chance de acercarse a Boca

Lunes, 24 de abril de 2017

Sebastián Driussi adelantó al local, pero Lucas Pérez Godoy dispuso el 1-1 final. El “Millonario” sigue seis puntos por debajo del “Xeneize”





River desperdició una gran chance para meterle presión a Boca. Empató 1-1 con Sarmiento de Junín en el estadio Monumental y no logró acercarse al "Xeneize", que más temprano había igualado ante Atlético Rafaela.



El elenco local dominó las acciones desde el comienzo. La apuesta al control y la circulación de la pelota rendía sus frutos para llegar hasta el área rival con peligro, aunque faltaba la puntada final para quebrar la resistencia de Sarmiento.





Aunque River prácticamente tenía el monopolio de la pelota, no lograba concretar y eso lo iba a llevar a sufrir. La visita se adelantó y Augusto Batalla debió intervenir para evitar la caída de su valla. Pero la más clara del primer tiempo iba a ser para River: a los 42', Julio Chiarini, de pasado en "El Millonario", se lució con una gran atajada cuando Lucas Alario lo fusiló de media vuelta.





La llave para abrir el marcador iba a estar en el inicio del complemento. A los 5', Sebastián Driussi fue letal en el área y, en su segunda chance frente al arco tras un rebote, definió esquinado para el 1-0.



Los de Gallardo sostenían su buen andar en cuanto a la generación de juego, pero repetían sus errores en la definición. No lograba liquidar el partido y Sarmiento se ilusionaba con dar el golpe, que iba a llegar sobre los 37'. Tras un córner, Lucas Pérez Godoy conectó suavemente una pelota que se metió por arriba del cuerpo de Batalla y se convirtió en el inesperado 1-1.







River ya no encontró la forma de llegar con claridad al arco de Chiarini y dejó dos puntos en el camino. Así, se le cortó una seguidilla de siete victorias en fila -entre Copa Libertadores y torneo local – y quedó con 39 unidades en el certamen, seis por debajo del líder, Boca.



Sarmiento se llevó un empate valioso de Núñez, aunque no le alcanza para salir de la zona de descenso.