Boca empató en Rafaela y dejó el torneo al rojo vivo

Lunes, 24 de abril de 2017

En el Nuevo Monumental, igualaron 0-0. El “Xeneize”, que venía de sufrir un empate agónico con Patronato, es líder con 45, seguido de Newell’s con 42





Boca estaba obligadao a ganar para mantener la diferencia de cinco puntos de su escolta. Sin embargo, sumó un punto con sabor a derrota. En un reducto siempre complicado como el Nuevo Monumental de Rafaela, el Xeneize empató 0 a 0 y ahora la distancia respecto de su máximo perseguidor, Newell's, es de tres unidades.



Al equipo de Guillermo Barros Schelotto le costó demasiado el partido. En un campo de juego castigado, nunca se sintió cómodo. Avisó a los seis minutos con una buena jugada colectiva que incluyó una pared entre Bentancur y Zuqui, que terminó con un remate débil del uruguayo.



En el conjunto local, que se encuentra último en los promedios, la figura fue Kevin Itabel. Siempre activo y mostrándose en cada ataque del local. A los 25′, se le escurrió a Insaurralde y remató cruzado. El primer tiempo se fue con un contragolpe muy bueno para Boca que nació en los pies de su arquero Rossi y que terminó con otro remate débil, esta vez de Zuqui.



El complemento no cambió mucho. El Xeneize comenzó con un dominio más claro, pero no generó peligro. A los 14′, un centro rasante desde la izquierda al área chica que no llegaron a impactar ni Pablo Pérez ni Darío Benedetto, quien promediando la etapa salió con una molestia muscular e ingresó Walter Bou.



Sobre el final, Atlético de Rafaela tuvo la jugada más clara. A los 39′, Emiliano Romero remató desde media distancia y la pelota impactó en el travesaño.



Con esta unidad, Boca sigue líder con 45 puntos, seguido de Newell's con 42. La próxima fecha recibirá a Arsenal en la Bombonera. Por su parte, Atlético de Rafaela continúa último en los promedios y la jornada siguiente visitará a Olimpo, un rival directo en la lucha por mantener la categoría.