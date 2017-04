"Juntos en tu Barrio" llevó alegría al San Antonio Este

Domingo, 23 de abril de 2017

Centenares de vecinos, familias, niños, jóvenes, adultos y mayores disfrutaron de una jornada recreativa y educativa a pleno.



El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, concretó ayer sábado por la tarde, en el barrio San Antonio Este, una nueva jornada en el marco del Programa Juntos en tu Barrio





Este Programa se despliega de manera conjunta por Juntos en Familia, a cargo de Fernando Brambilla, en conjunción con la Dirección de la Juventud, cuyo titular es Cristian Gane, áreas que dependen de la cartera de Desarrollo Social.

El evento tuvo como epicentro el predio denominado El Pinal, ubicado en calle 480 y la intersección Ex Vía de la populosa barriada.

Juntos en tu Barrio se realiza en el marco de promover políticas públicas que generen espacios de interacción y contención con las familias de nuestra ciudad, esta actividad se replica en distintos puntos de la ciudad.

Ofrece una serie de actividades recreativas para la familia en general, con entretenimientos sanos para compartirlos con toda la comunidad, entendiendo que no cuentan con esos espacios en el día a día.

Cabe mencionar la presencia en el lugar del diputado provincial, Eduardo Tassano, del concejal Hugo Calvano y del conductor televisivo, Nelson Lovera, quienes charlaron con los vecinos, se interiorizaron de las distintas problemáticas del barrio y participaron de la entrega de premios.

Los vecinos se deleitaron de una tarde cargada de peluquería gratuita, feria cultural, títeres, actuación de bandas en vivo con la presentación de Los Cyranos, además de premios y sorteos.

Como es habitual el Te Bingo concitó la atención de todas las familias y los padres fueron objeto de de las propuestas lúdicas a pleno, mientras los niños tuvieron su propio espacio recreativo con Teatro de Títeres, concursos de dibujos y pinturas y campeonatos de fútbol-tenis y voley. Asimismo, hubo servicio integral de peluquería gratuita y atención veterinaria a mascotas.

También, peloteros, chocolate y facturas, sorteos de electrodomésticos y regalos, con un cierre a toda orquesta de la mano de la banda Los Cyranos.

Asimismo, en la oportunidad y a fin de mejorar la calidad de vida de la gente se incorporó control nutricional para embarazadas, bebés y chicos, a la vez que se desplegaron charlas de educación vial.

Desde la organización se destacó una vez más la masiva presencia de la gente, no solo del barrio citado, sino de zonas aledañas, dentro de un programa que además se hace eco de las demandas e inquietudes de los vecinos, para lo cual asistentes sociales hacen un trabajo previo en terreno de relevamiento y las necesidades se van canalizando a las respectivas áreas del gobierno provincial. Una manera de estar en contacto permanente con los correntinos, cara a cara.

“Ha sido una jornada espectacular, durante casi cuatro horas la barriada recibió los beneficios de este Programa y lo fundamental ha sido robarle una sonrisa a los chicos, además canalizar las necesidades de la gente. Incluso ya nos han pedido que volvamos cuanto antes. La gente responde forma masiva a este tipo de actividades del gobierno provincial. Una vez más el balance es positivo y vamos a estar donde nos llame la comunidad“, dijo a manera de cierre Fernando Brambilla, responsable de Juntos en Familia, sintetizando el éxito de la tarde sabatina.