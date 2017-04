Nación apoya a Tassano: “Por una ciudad turística de primer nivel”

Domingo, 23 de abril de 2017

El ministro de Turismo de la Nación le expresó este viernes al candidato a intendente Eduardo Tassano su apoyo, al ofrecerle “respaldo para trabajar proyectos en común”.



Fue en un encuentro que mantuvieron ambos tras firmarse en Casa de Gobierno un convenio entre el funcionario nacional y el gobernador Ricardo Colombi. En ese marco, el aspirante a jefe comunal de ECO+Cambiemos propuso “construir una ciudad turística de primer nivel”.



Culminado el acto en el salón Amarillo de Casa de Gobierno en el que Santos y Colombi firmaron este viernes a la tarde un convenio para la construcción de un Centro de Interpretación, Tassano dialogó con el funcionario nacional. Allí el candidato a intendente dijo que “queremos cambiar la forma de considerar al Municipio para acostumbrarnos a pensar en grande, pensando en en el futuro en base a lo moderno y sustentable”.





En ese contexto y aprovechando la presencia de Santos, el aspirante a jefe comunal agregó que “queremos aprovechar el interés que hay en la Nación sobre la potencialidad de Corrientes y creo que entre todos podemos construir una ciudad turística de primer nivel, que es lo que está necesitando la región y nosotros, los correntinos”.





Ante este anhelo expresado, Santos no dudó en responderle a Tassano, comprometiéndose a contribuir para que este propósito pueda ser concretado por el candidato de ECO+Cambiemos, al decirle que “cuente con todo mi apoyo y respaldo para trabajar proyectos en común”.





En la oportunidad, Tassano estuvo acompañado por el candidato a concejal Hugo “Cuqui” Calvano y a ambos les dijo que “les deseo lo mejor, por esas ganas que me demostraron que tienen de trabajar fuertemente por su ciudad”.





En tanto, consultado por la prensa, el aspirante a jefe comunal capitalino había señalado minutos antes que “en la definición de ciudad que pensamos, queremos una ciudad turística, potenciando fundamentalmente el río”. Consideró que “Corrientes es para la Nación un objetivo turístico de primera línea con el Iberá y para eso tenemos que tener preparada la Capital, que tiene sus propias bellezas naturales como el Paraná y todo el potencial que le puede dar la industria sin chimeneas a una ciudad que necesita mucho trabajo, generar valor agregado y elementos para una economía floreciente”.





En este sentido, sostuvo la necesidad de “implementar acciones en torno al río, como ser tours, excursiones, fomentar la pesca sustentable, promover restoranes y hotelería cerca del río”. En este marco, resaltó que “la extensión de la Costanera Sur es uno de los proyectos que vamos a anunciar prontamente, porque queremos ganar más espacio a la vera del río para tener más playa, más visibilidad y más turismo en definitiva”.





Por su parte, Calvano entendió que “debemos hacer lo mismo que hizo la Provincia, permitiendo la seguridad jurídica necesaria para que vengan las inversiones y generar así la infraestructura y los equipamientos que contengan a ese turista al que estamos apelando para que venga a aprovechar nuestras riquezas naturales”. El concejal, y candidato a la reelección en el primer lugar de la lista de ECO+Cambiemos, consideró así que “para eso tiene que haber reglas claras plasmadas en normas y desde el Concejo Deliberante somos los encargados de llevar adelante esa tarea”.





Asimismo, Calvano sostuvo que “tenemos que pensar también en la planificación urbana para que la ciudad se desarrolle territorialmente hacia la rivera sur y hacia el Perichón, en la zona norte, con un paseo costero que en algún momento va a desembocar en la costanera”. Y agregó que “por eso hay que garantizar una planificación urbana para que las familias que elijan estos lugares para vivir tengan garantizados los servicios y no tengan que estar sufriendo inundaciones como sucede en muchos lugares de la ciudad”.