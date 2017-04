La carpa de Salud sumaría otro día en la Plaza Vera

Domingo, 23 de abril de 2017

La campaña antigripal tuvo inmediata adhesión de los grupos de riesgo, sobre todo adultos mayores. El gazebo sanitario sumaría presencia los miércoles.

Esperan que para el 20 de mayo haya una alta cobertura en los sectores más vulnerables a la enfermedad.



La carpa que Salud Pública instalada, regularmente, en la plaza Vera batió su propio récord de vacunaciones en el inicio de la campaña 2017. Es que, entre el viernes y ayer, inyectaron más de 1.500 dosis (en años anteriores sólo alcanzaban un promedio de 500).

La gran mayoría fueron antigripales, no obstante también colocan las del Calendario Regular.

La directora de Epidemiología, Claudia Campias, adelantó a época que, en virtud de los números logrados en estas jornadas, analizan sumar presencia los días miércoles en el habitual horario de 9 a 12 y de 17 a 20.

“Estamos muy contentos por el acompañamiento de la comunidad, sobre todo los adultos mayores, quienes demostraron gran compromiso para evitar complicaciones de salud en el invierno”, especificó.

“Una de las premisas que nos trazamos este año es lograr una alta cobertura de los grupos de riesgo antes de la llegada del invierno. Queremos que mayo sea un mes bisagra en torno a la colocación de antigripales.

Tenemos fe en que para antes del 20 del mes entrante habrá un significativo porcentaje de inmunizados”, recalcó Campias.

La funcionaria recordó que las vacunas también están disponibles y son gratuitas en todos los centros de salud con vacunatorio de la provincia.

Vale destacar que además de las respectivas vacunas, en la carpa también se entregaron bufandas y alcohol en gel, y se difunden conceptos para evitar males respiratorios.

Por otra parte, remarcan que el equipo de la Dirección de Inmunizaciones continuará su trabajo en los diversos operativos barriales diagramados por Salud Pública.



Manifestaron que para recibir las vacunas los niños deberán concurrir acompañados de sus tutores y con Libreta Sanitaria, mientras que los adultos con el carnet de la vacuna antigripal 2016.

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, sostuvo que este año enviarán un total de 12 millones de dosis a todas las provincias del país (9,5 millones corresponden a adultos y 2,5 millones para niños).



Partidas

De acuerdo a los conceptos vertidos por Campias, Corrientes recibió, hasta la fecha, 63 mil dosis antigripales para adultos y 6 mil pediátricas.

“Pedimos 120 mil para adultos y 20 mil pediátricas, el Gobierno nacional se comprometió a enviarnos una nueva remesa la semana entrante”, agregó la Directora de Epidemiología de la Provincia.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria correntina, Ricardo Cardozo, destacó: “Es tradicional esta actividad del Ministerio acá en la plaza. Hay una convocatoria muy importante, sobre todo mucha gente de la tercera edad”.

“En principio, estamos con esta estrategia acá en la plaza (los viernes y sábados), más todos los vacunatorios de los hospitales, de los CAPS y los SAPS de la capital e interior.



AFLUENCIA. ESPERAN SOSTENER ESTE RITMO DE TRABAJO EN LA PLAZA.

Los que deben

ser inmunizados

Desde Salud Pública insistieron que los grupos de riesgo que presentan indicación de recibir la vacuna antigripal incluyen a embarazadas, las cuales deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación.

La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta).

En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.

Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben recibir dos dosis, separadas por al menos cuatro semanas si no hubiera recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal.

Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir sólo una dosis.

Personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones como: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Para recibir la dosis gratuita deben presentar orden médica.

También adultos mayores de 65 años y personal que trabaja en centro de salud.