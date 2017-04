Mató a su ex pareja de ocho puñaladas y se entregó Domingo, 23 de abril de 2017 Ocurrió en Tucumán. Además, en Mendoza un hombre asesinó a su mujer embarazada de tres meses



Un hombre de 62 años quedó detenido esta mañana en Tucumán tras confesar que había matado a su ex pareja de al menos ocho puñaladas.



Según publicó La Gaceta, el femicida, identificado como Julio Rubén Olivera se presentó en la Comisaría Nº 9 cerca de las 6.30 con su ropa manchada en sangre. Allí, relató que unos minutos antes había asesinado a Silvia Morales en la puerta de una vivienda ubicada en el Barrio Crucero Belgrano, al sur de la capital tucumana.



De acuerdo a las primeras pericias forenses, se detectó que Morales recibió ocho puñaladas en su cuerpo. De hecho, el hombre se presentó en la comisaría con un cuchillo en la mano, que también será analizado.



"Sólo dijo que había matado a la mujer, estaba en estado de shock", afirmó una fuente policial a la agencia Télam.



La provincia de Tucumán todavía se encuentra conmocionada por el asesinato de Ornella Dottori, de 16 años, que fue hallada sin vida el 11 de abril pasado.



Mendoza



En las últimas 48 horas se registraron dos nuevos femicidios en el país; uno en Mendoza y otro en Tucumán. En ambos asesinatos están involucradas las parejas de las víctimas.



En la ciudad mendocina Los Corralitos un hombre de 35 años fue imputado el sábado por asesinar a su mujer, que estaba embarazada de tres meses, cuyo cuerpo apareció el viernes en un canal de esa localidad, mutilado por los animales.



El acusado, identificado como Luis Alberto Araujo, de 35 años fue imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género y enviado a la cárcel por el asesinato de Marina Vedia Durán, de 40 años, que estaba desaparecida desde hace diez días.



Gentileza diario Los Andes

El detenido escuchó la imputación, decidió no declarar y horas más tarde fue enviado al penal de Boulogne Sur Mer.



Horas antes, familiares reconocieron el calzado y la ropa que vestía parcialmente el cuerpo encontrado en Los Corralitos, a ocho kilómetros de donde vivía la víctima, como los mismos que vestía la mujer la última vez que se la vio con vida. No obstante, el fiscal ordenó que se realice un examen de ADN para confirmar si los restos son, efectivamente, de Vedia Durán.





Según detalló una fuente de la fiscalía de Homicidios, publicados hoy en el Diario Los Andes, en la mañana del viernes un hombre que transitaba por la zona se sorprendió al descubrir un cadáver en un zanjón.



Luego del hallazgo, los investigadores concluyeron que los restos encontrados -una pierna, brazos, el cráneo y la columna vertebral- habían sido desgarrados por los animales y también sufrido las inclemencias del tiempo y la acción del agua de canal.



La mujer vivía junto a sus tres hijos y, tras recibir una llamada, salió de su casa en horas de la madrugada. Desde ese momento nadie más la vio. Según los investigadores, las llamadas y mensajes iban destinados al teléfono de Araujo, que ya había caído en varias contradicciones en su declaración.