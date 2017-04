River quiere la octava ante Sarmiento para no alejarse Domingo, 23 de abril de 2017 El “Millonario” buscará su octavo triunfo en fila ante un necesitado Sarmiento de Junín. El encuentro se jugará en el Monumental, desde las 18:15



River recibirá esta tarde a Sarmiento de Junín en un partido trascendental para ambos ya que el local busca su octava victoria consecutiva para no alejarse de Boca, el líder, y la visita para sumar puntos determinantes para soñar con salir de la zona de descenso directo.



El partido se jugará en el estadio Monumental desde las 18:15 con el arbitraje de Fernando Espinoza y la televisación de Telefé.





Los dirigidos por Marcelo Gallardo están atravesando un excelente presente y si bien tienen un compromiso por Copa Libertadores el próximo jueves, igualmente actuarán todos los habituales futbolistas titulares.



La consecuencia principal de dicha decisión, tiene que ver con que el equipo de Núñez se encuentra a seis puntos de Boca Juniors, el puntero del campeonato y anhela acortar la distancia.





El DT de la visita, Fernando Quiroz, podrá contar en el once inicial con el regreso del volante Lucas Pérez Godoy y además, precisamente incluirá desde el arranque a Marcos La Perla Astina y Patricio Vidal, podría correr con la misma posibilidad.



No obstante, quien estará ausente será Walter Busse, debido a haber llegado a la quinta amarilla ante La Academia.



Se espera un gran encuentro con un buen marco, ya que si bien ambos conjuntos tienen propósitos diferentes en el certamen, de igual manera necesitan imperiosamente la victoria o al menos, rescatar unidades.