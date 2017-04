Verón se retira por tercera vez del fútbol antes de lo esperado Sábado, 22 de abril de 2017 La “Bruja”, que había firmado por 18 meses, confirmó que no seguirá en la actividad tras retornar al fútbol profesional para jugar la Libertadores



La nueva aventura de Juan Sebastián Verón en el fútbol profesional duró poco. Quizás menos de lo que esperaban los hinchas. El presidente y mediocampista de Estudiantes de La Plata oficializó que se retirará en breve, tras retornar a la actividad a comienzos de este año. ¿El motivo? Su reciente nombramiento a cargo de las selecciones nacionales.



"Mi prioridad hoy es el armado de este proyecto. Si bien prácticamente está, seguramente, como lo hablé con el presidente de la AFA, jugaré los próximos dos partidos y ya dejaré", sentenció en diálogo con el programa radial Closs Continental.



A los 42 años, la Bruja había decidido retornar a la actividad como parte de una movida de marketing para vender palcos del nuevo estadio. Hasta el momento, formó parte de dos de los tres partidos que el Pincha disputó en la Copa Libertadores. Jugó en la caída ante Barcelona de Ecuador y en el triunfo contra Atlético Nacional, ambos partidos disputados en el Estadio Único de La Plata.





"Las ganas (de jugar) no creo que las pierda. Los tiempos creo que no me dan. Y en esto obviamente hay prioridad", reconoció el hombre que cumple el doble rol en el club de jugador y dirigente. Por delante quedarán las presentaciones ante Atlético Nacional, Barcelona y Botafogo. Contra los brasileños será en la última fecha y de local, por lo que podría ser el duelo escogido.



Este será el tercer retiro de su carrera. En junio del 2012 y mayo del 2014 se habían dado sus otros retiros del fútbol. En diciembre de este año había firmado un contrato por 18 meses, cobrando el sueldo mínimo para un profesional que de todos modos donaba a la institución.