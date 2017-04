Gallardo: "Boca es el candidato a ser campeón"

Sábado, 22 de abril de 2017

El técnico de River reconoció que el “Xeneize” es el principal favorito a quedarse con el título. También aclaró la multa que recibió Mora por llegar tarde al entrenamiento





En tiempos en donde se pone en duda la jerarquía del plantel de Boca por sus últimas actuaciones, el técnico de River, Marcelo Gallardo, remarcó en conferencia de prensa que el Xeneize es el favorito a quedarse con el título.



"Claramente el candidato a ganar el campeonato es Boca", dijo el Muñeco y agregó que la distancia con el Millonario "sigue siendo bastante, porque seis puntos es mucho".



Por otro lado, el técnico explicó la situación que vivió Rodrigo Mora, quien llegó tarde al entrenamiento planeado con vísperas al compromiso frente a Sarmiento: "Se quedó dormido, es algo normal que puede suceder, pero se le aplicará una multa".





En la rueda de prensa, Gallardo también se refirió a la posibilidad de continuar su carrera en el exterior: "No tengo mucho para decir. Más de una vez fui claro. Salvo que pasen cosas inesperadas, no está dentro de mi pensamiento no cumplir el contrato con River".



Finalmente, el espacio también permitió una reflexión sobre Ramón Díaz, quien se coronó campeón en Arabia Saudita y manifestó públicamente que desea que River le arrebate el campeonato a Boca. "Él siempre fue de enseñarme muchas cosas. Es un hombre que está muy identificado con el club por su historia. Cuando se reinició este torneo nos llevaban 11 puntos y muchos nos daban afuera de la pelea, pero nosotros siempre confiamos. Nuestra idea es la de sumar todo lo que podamos para clasificar a la Copa Libertadores", concluyó el Muñeco.