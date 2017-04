Analía Maiorana le ganó un juicio a Google y Yahoo!

Viernes, 21 de abril de 2017

Un fallo de primera instancia de la Justicia Civil condenó a los buscadores a indemnizar a la exmodelo.





No es la primera vez que diferentes sitios pornográficos utilizan la imagen de una famosa para sus páginas. Sin embargo, en esta oportunidad, un fallo de primera instancia de la Justicia Civil condenó a los buscadores Google y Yahoo! a pagarle a Analía Maiorana 1.800.000 pesos por vincular su nombre con dichos links.



La exmodelo había denunciado a las empresas por la vinculación de su imagen a sitios pornográficos, e inició una causa en el 2008 cuya resolución de la Justicia se conoció ahora: fallar a favor de la actual mujer del vicejefe de Gobierno Porteño, Diego Santilli.



Así lo informaron en Canal 9 donde entrevistaron al abogado de Analía: "Como ambos buscadores no cumplieron cuando fueron intimados a bloquear determinados links o sitios que vinculaban el nombre de Analía con esas páginas, motivó la condena. Si hubieran bloqueado en tiempo y forma, y no hubieran demorado 4 años, no habrían sido condenados", explicó Martín Leguizamón.



Si bien hay grandes posibilidades de que el fallo judicial sea apelado, el letrado confía en que su clienta llegará a un acuerdo con los buscadores.