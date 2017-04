La prohibición de Marcelo Gallardo para el plantel de River

Viernes, 21 de abril de 2017

Sebastián Driussi confesó uno de los puntos que más molestia generan en Gallardo





Hay ciertos detalles que no se ven que son claves para lograr el éxito en los equipos. Una de las pautas de convivencia en River que contó Sebastián Driussi bien podría ser una de esas piezas invisibles para construir los triunfos.



El goleador confesó una de las prohibiciones más terminantes de Marcelo Gallardo al plantel: "En el vestuario no se toca el teléfono porque sino hay multa".





Sin embargo, no es el único sector donde tiene alcance la prohibición tecnológica. "A Marcelo lo incomodan los celulares en las comidas y en el vestuario. Una vez que entrás al vestuario no te lo deja usar. Y en las comidas tampoco", explicó Driussi en conversación con el programa Fox Sports Radio.





"Así las comidas son para charlar y para estar juntos. Cuando termina el partido y vas al vestuario no podés agarrar el teléfono. Tratá de que no te vean porque sino…", detalló el futbolista de 21 años.



En otra de las interesantes respuestas que brindó el atacante que comparte la cima de goleadores del torneo local con Darío Benedetto (ambos con 12 gritos) dijo que no ve los partidos de Boca: "No los miro. Soy fanático de River, por eso no miro a Boca. Miro la tabla de posiciones nada más".