Murió el cantante Cuba Gooding

Viernes, 21 de abril de 2017

El padre del actor Cuba Gooding Jr. falleció a los 72 años en Los Ángeles. La Policía cree que pudo haber sufrido una sobredosis





El cantante de soul Cuba Gooding murió a los 72 años en Los Ángeles, este jueves 20 de abril. Fuentes policiales afirmaron que hallaron el cuerpo del padre del actor Cuba Gooding Jr. dentro de su vehículo, un Jaguar plateado, según informó el portal TMZ.





Los bomberos hallaron al músico desplomado dentro del automóvil que estaba estacionado en Ventura Boulevard, en Woodland Hills, al noroeste de la ciudad californiana. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde.







La Policía está investigando las causas de su fallecimiento. TMZ publicó que sospechan, por la evidencia encontrada, de que el artista podría haber sufrido una sobredosis.





El cantante formó parte del grupo de soul The Main Ingredient, que alcanzó la fama en los setenta principalmente por el hit "Everybody Plays the Fool". Luego, se lanzó como solista en 1978 con el disco The First Cuba Gooding Album.





El intérprete era el padre de Cuba Gooding Jr., la popular estrella de cine y televisión. El actor ganó un Oscar y un Globo de Oro por su interpretación en la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise Entre sus últimos trabajos, se encuentran la serie American Crime Story: The People v. O. J. Simpson.