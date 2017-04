Prada confirmó la fecha del regreso del "Bailando"

Viernes, 21 de abril de 2017

El productor adelantó los detalles más importantes del programa conducido por Marcelo Tinelli. Finalmente, ¿habrá un certamen anual o serán dos competencias?







Después de que Marcelo Tinelli renunció a sus cargos en la AFA y se tomó una licencia en San Lorenzo, no tardaron en aparecer los rumores que indicaban que podría cancelarse o retrasarse el inicio del Bailando. Para contestar todas las dudas de los fanáticos, el Chato Prada adelantó los detalles más importantes.



El productor desmintió los rumores y finalmente confirmó que ShowMatch comenzará el 15 de mayo a las 22.30 por la pantalla de El Trece. "Será un solo Bailando, todo el año. Teníamos la idea de que sean dos pero sentimos también que cuando arrancás con el primero y se van posicionando (los participantes), rápidamente se termina. Lo hemos probado en los primeros años y sentíamos que estaba bueno que las figuras siguieran. Se viene el campeonato largo", precisó Prada en diálogo con el ciclo radial Da qué hablar, conducido por Pablo Montagna y Sofía Drehe.



Sobre el estado anímico de su amigo y compañero Marcelo Tinelli no quiso ahondar en detalles, pero aseguró: "Está tremendamente impecable, con muchas ganas de arrancar el programa. Híper entusiasmado, va a tener un gran año Marcelo".





Asimismo, confirmó que el jurado tendrá cuatro integrantes -por lo que queda descartado un supuesto reemplazo de Soledad Silveyra– y que habrá entre 22 y 25 parejas.



Este es el show y La previa del show también harán su regreso. El primero debutará una semana antes del inicio de ShowMatch, mientras que el segundo volverá a la pantalla de Magazine el 2 de mayo.



Al ser consultado sobre "los pro y los contra" del nuevo estudio del programa, el Chato respondió: "Son todos pro, no hay contras. Maravillosamente son todos pro, estamos muy contentos en La Corte, es un estudio impresionante. La pantalla del piso antes era de 33 metros y ahora de 98, lo cual va a ser un disfrute total para la vista. Hay un estudio al lado donde abrimos un portón gigamente para desembarcar los decorados y la utilería. Se habilitó un hidrante para poder llenar las piletas (del Aquadance). Una obra maravillosa".