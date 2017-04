Provincia confirma pago de abril y alista nueva inversión de $1.500 millones

Sábado, 22 de abril de 2017

El ministro Enrique Vaz Torres dio a conocer que el cronograma de pago salarial se ejecutará entre el miércoles 26 y el viernes 28 de abril. Señaló que se articula con el Banco de Corrientes S.A. y adelantó que se comunicarán los montos por tramos cuando estén definidos.



El titular de Hacienda y Finanzas recordó la proyección de recomposición del sueldo de los agentes de la administración pública provincial.





El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó los días en que la Provincia abonará el sueldo de abril. La nueva inversión mensual de 1.500 millones de pesos, que es volcada al mercado local, alcanzará a unos 75 mil agentes de la administración pública provincial. El jefe de la cartera económica dio a conocer que la liquidación salarial de los haberes se ejecutará el 26 y el 28 de este mes.



“Ya hemos definido las fechas, con previsión como cada mes lo hacemos, para que el agente público tenga la certeza de que va a disponer de su sueldo en determinada fecha”, señaló el funcionario y agregó: “El salario de los trabajadores ha sido siempre una prioridad para la gestión de Ricardo Colombi, tanto de los activos como de los jubilados, esto se ve reflejado no sólo en la sustentabilidad de los pagos, sino en más de 50 medidas de recomposición salarial que hemos instrumentado en los últimos años”.



El titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que el primer tramo del sueldo de abril se pagará el miércoles 26; el segundo se abonará el jueves 27; y el cronograma finalizará el viernes 28. El economista también señaló que se articula con el Banco de Corrientes S.A., de acuerdo a las disponibilidades operativas de la entidad crediticia, y adelantó que una vez estén definidos los montos por tramos se darán a conocer públicamente.



AUMENTOS VIGENTES



El ministro Vaz Torres recordó que a través del Decreto N°446, el gobernador Ricardo Colombi resolvió en el año elevar un 131 por ciento el adicional o plus mensual; el beneficio remunerativo no bonificable que de bolsillo a febrero fue de $1.300, a partir de marzo ascendió a 2 mil pesos, y a fin de año llegará a 3 mil pesos. Esta medida alcanza a todos los sectores y también beneficia a los jubilados de todos los municipios provinciales, incluido los de Capital.



A partir de marzo, el Gobierno Provincial paga aumentos a todos los sectores estatales. En el caso de los docentes, según lo previsto por el Decreto Nº 448, se liquidó un aumento de $800 por el Fondo Compensador Docente Provincial (según criterio FONID, hasta 2 cargos), que también se percibirá este mes.



A la Administración Central (Decreto Nº 449) se liquidó una suba del 15% en la asignación de clase de todas las categorías; lo cual impacta no sólo en el salario básico sino también en la función que desempeña cada agente, protegiendo y fortaleciendo la pirámide salarial.



Los agentes del área de Seguridad (policías y penitenciarios), según el Decreto Nº 444, percibieron en marzo un blanqueo de la totalidad de cifras no remunerativas del Salario del Activo; también un aumento de 120% en la cantidad de puntos de Presentismo y Responsabilidad Funcional y una suba del 10% en el Valor Punto.



Para los trabajadores de Salud Pública (Decreto Nº 450 Y 451), además del aumento del 15% en la asignación de clase de todas las categorías, registraron un incremento del concepto Riesgo y Peligrosidad (quedará entre el 30% y 70% del Básico), una suba del 12% en las Guardias Médicas Activas y Pasivas y un aumento de 1.500 pesos a personal de Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer). Finalmente, los agentes de la Dirección de Vialidad Provincial (Decreto Nº 444) ya percibieron un blanqueo de 250 pesos que impactará en otros ítems de su salario.



PROYECCIÓN EN EL AÑO



El jefe de la cartera económica provincial también señaló que en lo que respecta al Salario Familiar, a través del Decreto N°447, se aumentará un 65% el beneficio de la asignación por Hijo, impactando en 39 mil beneficiarios, y un 31% la asignación por Persona Discapacitada a Cargo, medida que impactará en 1.300 beneficiarios. Ambas subas se ejecutarán en los meses de agosto y octubre del presente año.



El sector de Seguridad, con cerca de 9 mil puestos laborales, tendrán otros dos aumentos en el Valor Punto, del 10% en total, en los meses de mayo y agosto; totalizando un incremento del 20% en este concepto que se suma al blanqueo total y la suba de otros ítems.



Los integrantes del sector Docente recibirán en el año un blanqueo de 945 pesos, en tres tramos, elevando el básico de 4.812 a 5.757 pesos, alcanzando a 40 mil puestos de trabajo. Las mejoras en el básico se ejecutarán en los meses de julio (300 pesos), septiembre (300 pesos) y octubre (345 pesos).



En lo que hace a la administración central, se otorgarán dos subas en la asignación de clase de otro 10% en total en los meses de agosto y octubre; totalizando un aumento del 25%. Los agentes de la Salud, además recibir las mejoras de la administración, sumarán otro incremento del 12% en el valor de las guardias, acumulando un aumento del 24% en este ítem.



El personal de Vialidad percibirá en el resto del año otros tres blanqueos en los meses de mayo (250 pesos), julio (250 pesos) y septiembre (250 pesos), completando un blanqueo de 1.000 pesos en 2017.