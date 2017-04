El increíble caso del narco "sin nombre" condenado a 9 años de cárcel Viernes, 21 de abril de 2017 Fue condenado por un tribunal de Rosario a pesar de que su identidad no pudo acreditarse en todo el proceso judicial



El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó a nueve años de prisión a un narcotraficante, acusado de integrar una banda dedicada al tráfico de droga en distintos países, pero cuya identidad nunca pudo acreditarse durante todo el proceso judicial.



Se trata de un individuo de nacionalidad colombiana que ya fue detenido y enjuiciado en causas anteriores bajo otros nombres y que desnudó las falencias de la fiscalía para poder encaminar el caso. El juicio tuvo cinco meses de duración y se trazó como objetivo condenar a los supuestos 10 integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en Latinoamérica y España. Lo cierto es que irá a la cárcel, curiosamente, sin que se sepa de quién se trata, algo que los investigadores confían en poder esclarecer.



"Podemos decir que es 'el artista antes llamado Prince' porque no sabemos quién es", ironizó el abogado del acusado. En 2008, el narco "sin nombre" tomó un avión en Ezeiza con destino final en Madrid. En la escala en San Pablo, fue retenido con casi seis kilos de cocaína. Presentó un documento argentino a nombre de Luis Avelino Esquivel y fue condenado a seis años de prisión en Brasil bajo esa identidad, que luego se resolvió que había sido usurpada.





En un nuevo juicio en Argentina, el acusado admitió que era no era su nombre, sino que su nacionalidad era colombiana, que se llamaba Oscar Rey Patiño y que las constancias de su identidad estaban en poder del tribunal, entre la evidencia secuestrada. "¿Luis Avelino Esquivel? ¿Oscar Rey Patiño? No sé cómo denominarlo porque no sabemos cómo se llama", dijo Gesino durante la audiencia. Según la defensa del juicio, la causa tiene grietas en varios aspectos.



Además de esta insólita irregularidad, los abogados defensores de la banda sostuvieron que la causa carece de solidez. Sostienen que todo el caso se construyó a base de escuchas que, si bien contienen diálogos referidos al tráfico de drogas, jamás relaciona a los acusados entre sí. Además, nunca estuvieron acompañadas por evidencia de delito, como drogas secuestradas o balanzas utilizadas.



La sentencia llevó la firma de los jueces Beatriz Barabani, Omar Digerónimo y Ricardo Vázquez, quienes condenaron a los diez imputados en la causa identificados como Marcelo Viradelli, a 12 años de cárcel; Diego López Echevarría, 10 años; Argemiro Sierra Pastrana, Luis Esquivel y Oscar Rey Patiño, 9 años; Javier Gómez, Cristian Serra y Sulan Ortega, 6 años, y Axel Manderioli y Juana Quispe, 3 años. Durante los alegatos, la fiscalía habló del acusado como "hombre del cual no ha podido comprobarse la verdadera identidad".