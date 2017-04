Ramón Díaz se consagró campeón en Arabia Saudita Viernes, 21 de abril de 2017 Su equipo, Al-Hilal, obtuvo el campeonato Pro League dos fechas antes. El ex entrenador de River y San Lorenzo alcanzó el título 11 de su carrera

Ramón Díaz lo hizo otra vez. A falta de dos fechas, su equipo, el Al-Hilal, se consagró en la Pro League de Arabia Saudita. El ex entrenador de River, San Lorenzo, Independiente y América de México alcanzó el título número 11 de su carrera.





Al-Hilal venció 2-1 a Al Shabab, con goles de Omar Khribin y Carlos Eduardo para quedarse con el campeonato aún con dos jornadas por disputarse. Es el título 14 en la historia del elenco árabe, que no festejaba hace seis años.



El andar del equipo de Ramón Díaz fue realmente demoledor de principio a fin. Actualmente, el Al-Hilal es el conjunto con mayor cantidad de triunfos (19 de 24 partidos), con menos derrotas (apenas 2), con más goles marcados (55) y con menos tantos recibidos (14).



LOS TÍTULOS DE RAMÓN DÍAZ COMO ENTRENADOR:

Apertura 1996, Copa Libertadores 1996, Clausura 1997, Apertura 1997, Supercopa 1997, Apertura 1999, Clausura 2002, Final 2014, Copa Campeonato 2014, todos con River. Además, Clausura 2007 (San Lorenzo) y Pro League de Arabia Saudita 2017 (Al-Hilal). También dirigió a Independiente y América de México.