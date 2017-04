Manchester United avanzó a las semifinales Viernes, 21 de abril de 2017 En Old Trafford, los de Mourinho ganaron 2 a 1 gracias a los goles de Mkhitaryan y Rashford. Hanni anotó para el Anderlecht. Marcos Rojo y Zlatan Ibrahimovic se retiraron lesionados





Luego del 1 a 1 disputado en Bélgica, Manchester United y Anderlecht volvieron a verse las caras en el Old Trafford con el deseo de avanzar a las semifinales de la Europa League. Tal como anunciaban los pronósticos, los de Mourinho se adueñaron del pleito con jerarquía y precisión.





A los 10 minutos una sociedad compuesta por Mkhitaryan y Rashford conformó el tanto local, pero la lesión de Marcos Rojo debilitó a la última línea británica. La salida del ex Estudiantes y la mala interpretación del entrenador portugués, al enviar a la cancha a Daley Blind, le permitieron al conjunto belga llegar al empate.



Unos instantes después de la variante, el argelino Hanni capitalizó un rebote que había dejado el travesaño defendido por Sergio Romero y selló la igualdad para que el espectáculo tome una carga emotiva inesperada.



La reacción del técnico lusitano se basó en el cambio de Fellaini por Lingard. Con la figura belga en cancha, los Reds tuvieron más opciones, pero la sólida defensa adversa y la notable actuación de Rubén llevaron el duelo a la prórroga.



El sufrimiento continuó por la dramática lesión que sufrió Zlatan Ibrahimovic. El mejor jugador de la historia sueca generó un manto de preocupación por la dolencia en su rodilla derecha y el francés Martial tuvo que ocupar su posición.



La agonía llegó a su fin cuando consiguió celebrar el 2 a 1 para concretar la clasificación a la siguiente instancia. La digna tarea del Anderlecht no fue suficiente para dar el golpe en Inglaterra. A pesar del sufrimiento, el Manchester United continúa siendo el principal candidato a quedarse con la corona europea.



Por su parte, el Celta de Vigo también consiguió avanzar en el certamen de manera angustiosa. A pesar del grito de Sisto, Trossard emparejó el marcador en el Luminus Arena y le dio esperanzas al Genk.



La inteligencia de Eduardo Berizzo, junto al sacrificio de Cabral y la calidad de Hernández, significaron los factores principales de la clasificación española.