Quién sería el primer jugador en irse del Barcelona

Jueves, 20 de abril de 2017

Un futbolista que llegó al club catalán en 2015 seguiría su carrera en la Premier League





A pesar de haber llegado a la final de la Copa del Rey, el Barcelona está transitando una floja temporada, lo que daría lugar a un posible recambio dentro del equipo.



Ante las especulaciones, la CNN de Turquía informó que el atacante Arda Turan buscará ser protagonista en el Arsenal de Inglaterra, lugar que quedaría vacante tras una posible salida de Mesut Özil.



Según la cadena de noticias internacional, el turco será traspasado a final de temporada por 27 millones de dólares al equipo inglés, que intentará resurgir después de protagonizar una campaña para el olvido.



El ex Atlético de Madrid llegó a la institución azulgrana en la temporada 2015/16, pero en dos años no consiguió hacerse con la titularidad, además de tener pocos minutos en cancha a raíz de sus contantes lesiones.



El futbolista llegó por 37 millones de dólares y el club intentará venderlo por la misma cantidad para amortizar la compra. Anteriormente el extremo de 30 años recibió ofertas de clubes chinos que podrían haberle dejado USD 42 millones al equipo de Luis Enrique.



Además de los rumores de la posible partida de Javier Mascherano y Jeremy Mathieu, también llegarían los ex barcelonistas Gerard Delofeu y Héctor Bellerín.