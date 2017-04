9 problemas habituales en WhatsApp y sus soluciones

Jueves, 20 de abril de 2017

Éstos son algunos de los inconvenientes que pueden experimentar los usuarios de la aplicación. Cómo resolverlos





WhatsApp es uno de lo servicios de mensajería favorito, entre otras cosas, porque es muy fácil de usar. Sin embargo, a veces genera sus dudas, sobre todo para los usuarios que recién comienzan a utilizarlo. Aquí, un detalle de algunos de los problemas más habituales y cómo resolverlos.



1. A mis contactos les aparece mi número de teléfono viejo

Es posible que suceda esto si se cambió de número de teléfono y no se confirmó el nuevo número. Cuando se inserta la nueva tarjeta SIM la aplicación pregunta si se quiere mantener el antiguo número o pasar al nuevo. En caso de que el usuario no haya elegido la opción deseada, es posible hacer el cambio desde el menú de Configuración. Una vez allí se debe ingresar a Cuenta y luego a Cambiar número.



2. ¿Por qué no puedo conectarme a WhatsApp?

Puede suceder por un problema de conexión o bien un error en la configuración del equipo. En primer lugar se puede probar reiniciando el teléfono. Luego hay que asegurarse de tener descargada la última versión de WhatsApp. Para eso basta con ingresar a Google Play o Apple Store y buscar WhatsApp. Si dice Actualizar, entonces hay que presionar allí para bajar la última versión.





Hay que asegurarse de que esté activa la conexión a datos. Para eso, en el caso de Android hay que entrar en Ajustes/Conexiones inalámbricas/Más/Redes Móviles. Y en los iPhone se debe presionar en Configuración/Datos celulares.



También se puede probar con activar y desactivar las redes Wi Fi y verificar que no esté conectado el Modo avión.



El servicio podría no funcionar en un sistema operativo desactualizado, así que hay que asegurarse de tener instalada la última actualización de iOS o Android que corresponda para el teléfono.



Si el smartphone se conecta con Wi Fi pero no funciona con los datos móviles, entonces hay que llamar al servicio de telefonía para corroborar que el nombre del punto de acceso esté bien configurado.





3. ¿Por qué no se puede ver la información de algunos de mis contactos?

Si no se puede ver la foto de perfil, la hora de última vez o el estado de la persona es posible que el usuario en cuestión haya configurado su privacidad para que nadie pueda visualizar esta información.



También podría deberse a que en los Ajustes de privacidad limitó el acceso a esos datos sólo para sus contactos, entonces si uno no está en la agenda de ese usuario no podrá ver ninguno de los datos anteriormente mencionados.



Por último podría tratarse de un problema de conectividad o bien que hayas sido bloqueado por ese usuario.



4. No puedo recuperar chats eliminados

Para poder hacer esto hay que acceder a las copias de seguridad. En caso de que esta opción no esté activada, entonces habrá que habilitarla para, en adelante, tener acceso al historial de conversaciones. En el caso de Android, es posible guardar una copia en el teléfono o bien en Google Drive.





Dentro de Ajustes hay que ingresar a Chats y llamadas para luego presionar donde dice Copia de Seguridad. Una vez hecho esto se podrá optar por hacer copia en la microSD o bien en Google Drive.



En este segundo caso, si se trata de la primera opción que se va a usar el Drive hay que entrar en Ajustes/Cuenta y ahí añadir una dirección de correo electrónico. Después se debe optar por la opción Guardar en Google Drive y seleccionar la frecuencia con que se desea realizar la copia de seguridad.



En el caso del iPhone, hay que ingresar en Ajustes, luego a Chat y una vez allí presionar Copia de chats. Así se realizará un back up que se almacenará en la nube (iCloud) de Apple.





5. No puedo restaurar la copia de seguridad

Al verificar el número, la aplicación preguntará si se desea restaurar las conversaciones y archivos de la copia de seguridad creada. Hay que elegir Restaurar, pero si esto no funcionó, es probable que ocurra alguno de los siguientes problemas:



*No se realizó una copia de seguridad en Drive ni en el teléfono.



*La tarjeta o el archivo tiene un historial corrupto.



*Se está empleando una cuenta de Google que no es la que se usó para realizar la copia de seguridad.



*No se está utilizando el mismo número con el cual se creó el backup.





6. ¿Cómo saber si alguien me bloqueó de WhatsApp?

Si bien no se puede saber esto de manera concluyente, hay algunos indicios que pueden indicar un bloqueo:



Que no se vea la hora de última conexión, ni la foto de perfil o que sólo figure un sólo tilde junto a los mensajes que se mandan. Esto quiere decir que los mensajes se enviaron pero no fueron recibidos. Por último, no poder realizar llamados a la persona también podría indicar un bloqueo.



7. Figura el mensaje "teléfono no conectado" en WhatsApp web

Para que la versión web funcione correctamente, tanto el teléfono como la computadora que se esté usando tienen que estar conectados. Es fundamental, entonces, revistar la conexión, por más que resulte una obviedad.



Otra posibilidad es que haya ocurrido una interrupción en la conexión, que el smartphone esté sin batería o bien que se haya activado el modo de ahorro de energía en el teléfono. Esta función hace que se desconecten las conexiones cuando la pantalla está apagada unos minutos.



8. No me aparecen todos mis contactos

La aplicación toma los contactos directamente del teléfono y las cuentas vinculadas a él. Por eso, si no se ven algunas personas puede ser que el número de teléfono esté mal anotado. En este sentido hay que recordar que es importante añadir el código de área al número cuando se lo guarde en agenda.



Otra opción es que se los haya bloqueado de forma involuntaria, así que habrá que revisar en ajustes que no estén en la lista de contactos bloqueados (Ajustes/Cuenta/Privacidad).



La explicación más simple (y probable) es que la otra persona no tenga instalado el WhatsApp o bien que uno haya sido bloqueado.



9. ¿Cómo dejar de ver los Estados de algunos contactos?



En caso de que no se quieran ver los Estados de algunos contactos basta con ingresar a la pestaña Estados e ir hasta el contacto que se quiera bloquear. En el caso de Android basta con mantener el nombre presionado y en el caso de iOS hay que ubicarse sobre el nombre y desplazar el dedo hacia la izquierda para seleccionar la opción Silenciar.