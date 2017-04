Lousteau analiza tres escenarios y piensa en cómo enfrentar a Carrió

Jueves, 20 de abril de 2017

Antes de entrar al despacho presidencial, el lunes 3, Martín Lousteau se cruzó a un estrecho asesor de Mauricio Macri que la tarde anterior habló con Elisa Carrió y que se acercó hasta la oficina del Presidente para contarle los detalles de esa charla. Todo un presagio.



El ex embajador había entrado a anunciarle a Macri que dejaba Washington para dedicarse a su candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, dos semanas y media después de aquel encuentro, la líder de la Coalición Cívica oficializó su postulación en territorio porteño y terminó con las especulaciones en torno a su futuro.



Según su entorno, Lousteau trató de no consumir medios por estos días. Lo afectaron las repercusiones de su salida, que en la Casa Rosada cayó pésimo, y el panorama incierto que lo espera a su regreso de los Estados Unidos -previsto para la semana entrante-, que ahora se dirime entre tres escenarios. Para colmo, aún debe terminar de resolver la mudanza hacia la Argentina y varios trámites burocráticos. Cuestiones de logística. Su mujer, la actriz Carla Peterson, está alucinada, por ejemplo, con el mobiliario que compraron para la residencia de Washington.



Cabizbajo, los días posteriores a su renuncia, el ex ministro analizó los pasos a seguir junto a su círculo íntimo -en el que sobresale su primo, Guillermo Laje, que también ultima su salida de la embajada-, antes de que Carrió confirmara su candidatura porteña y después de que el Gobierno le negara un lugar en la interna partidaria por enésima vez. A diferencia de sus estancias anteriores en Buenos Aires, Lousteau no habló con Horacio Rodríguez Larreta. Ni con "Lilita". Sí lo hizo con Graciela Ocaña, que aún coquetea entre él y Cambiemos.



La confirmación de la candidatura de Carrió le abrió al ex embajador una tríada de opciones que ahora analiza junto a su equipo. Es que la de dejar pasar estas legislativas, posicionarse como una figura de consulta permanente en temas económicos -su consultora continúa activa- y esperar al 2019 es una de las posibilidades bajo estudio. Competir contra la líder de la Coalición Cívica por una banca en la Cámara baja o postularse a la Legislatura local, una alternativa que no le agrada, que empezó en minoría y luego cobró fuerza, son las otras dos opciones que se barajan. Hasta le armaron un diagrama con los pros y los contras de cada una de ellas. Y se discutieron anteanoche en un restaurante del barrio porteño de Palermo entre el grupo de radicales que lo apoyan.



"No tengo nada contra Lousteau, pero no sé a qué vino", arremetió anoche Carrió en "A dos voces", en la señal TN. Se regodeó Rodríguez Larreta, que el pasado jueves 6 había desayunado con ella y que había insistido incansable para convencerla de que se postule por la ciudad de Buenos Aires. Sin entrar en la campaña, los números le dan a "Lilita" una ventaja holgada sobre el ex embajador.



En el equipo del ex ministro K, que a su vuelta volverá a instalarse en sus oficinas de la calle Costa Rica y que dan cuenta de cómo lo afectó el peso de la decisión, reconocen la diferencia, pero aseguran que a Lousteau lo puede potenciar una confrontación con Carrió. Es en lo que ya trabaja Darío Lanis, el publicista que empezó a diagramar la estrategia de campaña si es que el ex funcionario finalmente se postula.