Iba en su bicicleta, lo atacaron para robársela y murió Jueves, 20 de abril de 2017 Un hombre fue interceptado y atacado por delincuentes en Mendoza. Debió ser internado pero no resistió los múltiples traumatismos. No hay detenidos



Los casos de violencia extrema durante hechos delictivos no distinguen pueblos ni ciudades del país. Esta vez, un hombre murió por una bicicleta en la localidad mendocina de Rodeo del Medio.



La víctima, de 51 años, había sido interceptada la noche del domingo por dos delincuentes cuando circulaba en su bicicleta. Fue entonces cuando fue brutalmente atacado por los malvivientes, quienes escaparon tras la golpiza.



El hombre debió ser trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Perrupato, donde fue asistido por el médico de guardia por presentar "traumatismos varios por golpiza".





Precisamente, por los golpes recibidos Cortez debió ser intervenido quirúrgicamente, tras lo cual permaneció internado en ese centro asistencial en grave estado hasta este miércoles, cuando falleció.



Según agregó el portal UNO Mendoza, tras cinco días de la agresión mortal todavía no hay detenidos.