Horóscopo para hoy 20 de abril del 2017 Jueves, 20 de abril de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Probablemente hoy será un día difícil, no se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta.

Amor: Etapa para tratar de conciliar los deseos propios con las necesidades que tiene su pareja.

Riqueza: Gracias a su capacidad objetiva, podrá afianzarse en su actividad profesional.

Bienestar: Aproveche la mañana para hacer ejercicios. No posponga más el cuidado de su salud.





Tauro



Sepa que no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Intente descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades.

Amor: Arregle hoy mismo esas diferencias que ha tenido con su amigo del alma.

Riqueza: Relájese, ya que podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo.

Bienestar: Pruebe con la actuación. Será un método positivo para canalizar sus emociones negativas.



Géminis



Pronto deberá tomar una decisión. Sepa que no tendrá tiempo para dudas, sólo deberá guiarse por su intuición.

Amor: Después de tantos años, valore el entendimiento que existe y perdura en su relación de pareja.

Riqueza: Utilice su paciencia y sentido común. Aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligan a reformar sus planes.

Bienestar: Su ánimo continuará en declive. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios.





Cáncer



Recuerde que la confianza será la herramienta necesaria para afrontar una decisión difícil pero impostergable.

Amor: Deje de actuar a espaldas de su pareja. Lo único que ganará será su desconfianza.

Riqueza: Jornada para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios.

Bienestar: Aumente la serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen.





Leo



Momento para protegerse frente a sus propias determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.

Amor: La Luna en oposición hará que su equilibrio emocional se vea alterado. Trate de preservar su relación.

Riqueza: Será un óptimo día para invertir y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Eligiendo una adecuada actividad física, podrá mantenerse ágil y en estado.





Virgo



En estos días, sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Asegúrese de que lo interpreten correctamente.

Amor: Si no cuida las malas reacciones y los celos, podría surgir una ruptura en su relación.

Riqueza: Ponga en práctica su inventiva, esta decisión le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Trate de no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo.





Libra



Durante esta jornada no desaproveche cualquier oportunidad para reír, el buen humor es una parte de la felicidad en la vida.

Amor: El deseo y la creatividad harán que disfrute de un día inolvidable junto a la persona que ama.

Riqueza: Podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos. Concéntrese en ellos y avance.

Bienestar: Aléjese de su entorno y planifique un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones.







Escorpio



La imaginación y la creatividad que lo caracterizan serán las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día.

Amor: Si bien se siente solo en el amor, procure reflexionar en su soltería.

Riqueza: Evite que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral.

Bienestar: Trate de no excederse en las comidas y en las bebidas. Ponga límites.





Sagitario



Por más que las crisis familiares lo incomoden, trate de no tomar distancia. Analice cuál es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Amor: Muéstrese más efusivo y romántico en el amor. Su pareja se lo agradecerá.

Riqueza: Tenga confianza en usted e insista en concretar sus proyectos económicos.

Bienestar: Relejase, la ansiedad se apoderará de usted, evite refugiarse en la comida.





Capricornio





Sepa que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades positivas mentales y emocionales.

Amor: Planear una salida con sus hijos será la opción más inteligente para este día.

Riqueza: Algunos temas financieros le preocupan, no actúe con terquedad y pida asesoramiento.

Bienestar: Tienda su mano y colabore con quienes lo necesitan. Pronto se lo agradecerán.





Acuario



Tener seguridad en usted mismo será la clave para solucionar los conflictos que se le puedan presentar en la jornada. La Luna estará de su lado.

Amor: Momento para revisar y reparar cuestiones relacionadas con la convivencia.

Riqueza: Tendrá el dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará.

Bienestar: Ignore los problemas cotidianos, disfrute del cálido afecto de la familia.





Piscis



En este día vivirá un estado emocional pasajero donde lo único importante será atender sus propios deseos. Relájese.

Amor: Madurarán los sentimientos y emociones que parecían confusos y desestabilizaban a la pareja.

Riqueza: Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su contacto con la naturaleza lo hará recuperar la armonía perdida. Organice una salida al aire libre.