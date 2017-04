Cemborain le puso propaganda política a medicamentos Jueves, 20 de abril de 2017 La carrera electoral en el interior provincial ya se largó y uno de los lugares donde el intendente no escatima en pintar toda la ciudad es Mercedes, tierra timoneada por el kirchnerista Víctor Cemborain, escudero del senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.



Pero la última decisión de marketing político del jefe comunal superó todos los límites y rompió los códigos de ética que se manejaban hasta el momento.

Resulta que a los medicamentos que llegarían de Salud Pública de la Nación y de la Provincia para asistir a los ciudadanos que no pueden costearlos, les pone una identificación que lleva el nombre de jefe comunal, que buscará ser reelegido en las elecciones de este año.

Esta situación generó el malestar de la ciudadanía, ya que entienden que se busca alcanzar un rédito electoral a partir de un tema tan sensible como lo es la salud y la necesidad de la gente para la adquisición de remedios oncológicos y para los trasplantados. La publicidad en medicamentos quedó en el ojo de la tormenta, luego de conocerse que intendentes porteños les pusieron a los bienes de los Estados que administran sus nombres a modo de propaganda, hecho totalmente cuestionable puesto que los elementos se compran con dineros públicos que salen de los impuestos que abonan todos los ciudadanos de la comunidad. En este mismo sentido actuó Cemborain.