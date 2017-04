La declaración de su representante que ilusiona a los hinchas

Miércoles, 19 de abril de 2017

Adrián Ruocco, agente de Carlitos, se refirió a los dichos de Daniel Angelici, quien días atrás afirmó que la cláusula de rescisión que tiene con el club chino es “pagable”





Adrián Ruocco, representante de Carlos Tevez, confirmó los últimos dichos de Daniel Angelici y el Mundo Boca comienza a ilusionarse con el retorno del ídolo.



"Lo que dijo Angelici lo ratifico. En agosto se reunirán y dirán cuáles son las expectativas de uno y de otro. Habrá una charla como la que tuvieron en Italia cuando volvió y nadie se lo esperaba. No quiero asegurar que en un futuro cercano se vuelvan a ver, pero el destino los puede volver a cruzar", admitió el agente del delantero que juega en el Shanghai Shenhua de la Superliga china.





Carlos quiso dejar esa salvedad (cláusula) sólo para Boca o su eventual retiro. La cláusula es pagable, como dijo Angelici



Ruocco se refirió al contrato que Tevez tiene con el club chino y confirmó que existe una cláusula de rescisión. "El contrato siempre contempló que al finalizar el primer año (la Superliga china termina a principios de noviembre), Carlos cuenta con una prioridad que en lo económico es muy baja para volver a Boca o retirarse. Él quiso dejar esa salvedad sólo para Boca o su eventual retiro. Es pagable como dijo Angelici (serían unos cinco millones de dólares), aunque si el que lo busca es otro club de Estados Unidos o incluso de China, ahí sí deberán pagar lo que pretenda el Shanghai Shenhua", preciso.



El representante de Carlitos, sin embargo, trató de ser cauto porque quien decidirá su retorno a Boca o no será el propio Tevez. "Recién van tres meses, parece un montón que se fue. Pero habrá un panorama más cierto de cómo está y qué quiere hacer de su futuro cuando finalice la liga", continuó.



Ruocco negó también los rumores que afirmaban que Tevez no la estaba pasando bien: "Para nada. Él está bien y se está adaptando. En lo que respecta a la vida diaria no tiene ningún problema, tiene una estructura armada buena, cuenta con traductor, chofer, los chicos van al colegio. Hace una vida normal social". En tanto, en relación a lo futbolístico, dijo que "se está adaptando y aprendiendo en un fútbol diferente", pero que tampoco ello es un problema que lo perjudique.



Sobre cómo lo tomaría la gente de Boca, por su conflictiva salida del club, el representante de Tevez no dudó que "volverá a llenar" la Bombonera. "Siempre dependiendo de que el hincha, el DT y el club lo quiera, de Carlos siempre la voluntad está. Si bien fue desprolija su salida, y todo dependerá de cómo se sienta, y por supuesto si el público realmente quiere que vuelva y siente que lo necesita".



"Tengo experiencias similares en donde Carlos fue criticado luego de haber sido idolatrado. Estamos acostumbrados y el tiempo nos va a dar la razón. En cuanto al amor de Carlos por el club debo decir que está intacto, siempre su intención fue retirarse en Boca. Si él decide volver y el club decide lo mismo, seguramente se llenará la cancha de Boca como cuando volvió. La gente le tiene respeto más allá de la calentura o malestar que puede exisitr o no. Hay cosas que son incondicionales, y el hincha de Boca lo que más tiene es eso, que es incondicional".



En cuanto al amor de Carlos por el club debo decir que está intacto

En lo estrictamente económico, Ruocco negó que Boca haya perdido dinero con la salida de Carlos Tevez a China. "Vino gratis y a partir de ahí se genera un negocio marginal. La venta de Bentancur (a la Juventus en más de 10 millones de euros), y su salida a China donde también se generó dinero. Boca no se vio perjudicado".



Obviamente que me encantaría que juegue la Copa Libertadores con Boca

Por último, Adrián Ruocco, que acompaña legalmente a Carlos Tevez hace 15 años, dejó aflorar su sueño de verlo nuevamente en Boca jugando la Copa Libertadores 2018: "Es posible, todo tiene su probabilidad. Hoy hay que esperar y todo puede pasar. No quiero tomar partido por algo que no sé, uno se mueve por momentos y veremos cómo termina Carlos la temporada. Pueden pasar mil cosas. Hoy adelantar algo es temerario. Obviamente que a mí me encantaría que juegue la Copa Libertadores con Boca, pero no es un tema que dependa de mí sino absolutamente de la voluntad suya".