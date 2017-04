Barrios anegados y evacuados por la lluvia

Miércoles, 19 de abril de 2017

En Santa Ana, las lagunas están colmadas. En la capital y Paso de la Patria la falta de limpieza de los desagües anega calles y viviendas.





La lluvia complicó la situación en Santa Ana, donde hay cinco familias evacuadas debido al agua acumulada en algunas zonas de la localidad. El problema es que las lagunas no tienen desagüe natural y están colmadas, informó el intendente local, Augusto Navarrete.

“La lluvia de toda la madrugada nos complicó. Están trabajando en los canales, pero el agua que cae es mucho más de la que sale de los canales, no dan abasto”, dijo el jefe comunal en declaraciones radiales.

“Hay algunas lagunas que no tiene desagües naturales y estamos bombeando nosotros”, comentó e indicó que son cinco las familias evacuadas, que están alojadas en la iglesia.

“Tenemos que buscar terrenos para reubicarlas, comprar terrenos y ayudarlas a construir sus casas”, dijo Navarrete. “Hay canales que se taparon y ahora vemos las consecuencias. Las familias compraron [los terrenos] de buena fe y ahora tienen que pasar por esto”, describió.

Varios barrios de Paso de la Patria están anegados debido a las lluvias de las últimas horas. “El problema es que no hay limpieza de desagües. El Municipio no hace la limpieza correspondiente”, indicó una vecina.

“En el barrio Bancario hay casi 20 familias que no pueden salir porque el camino está anegado”, contó.

Orlando Bertoni, jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Provincia, dijo que “si bien llovió poco” en la provincia, la situación “se complica porque no da tiempo a restablecernos de las lluvias del fin de semana”.

La zona rural es la más afectada, con caminos inaccesibles. “Nos movemos con equipos pesados de Vialidad y de Defensa Civil”, dijo Bertoni en radio Sudamericana.



Desagües taponados en la capital



En la capital, la incesante lluvia provocó anegamientos en algunos barrios donde los desagües están taponados por la falta de limpieza. Vecinos del San Antonio Este y Oeste, Esperanza, Concepción y San Gerónimo informaron que el agua avanzaba hacia las casas.

La Municipalidad de Corrientes pidió a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública para evitar la obstrucción de los pluviales y a los conductores de autos, motos y peatones tener precaución y evitar circular cuando llueve con intensidad, para evitar accidentes.