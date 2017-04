La ANMAT retiró del mercado un lote del medicamento Novalgina Miércoles, 19 de abril de 2017 La noticia fue informada mediante un comunicado del Ministerio de Salud. Según el ente especializado, el jarabe no cumple con el recuento de microorganismos establecidos para el producto



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció el quite de comercialización de un lote del famoso jarabe Novalgina, debido a incumplimientos en su reglamentación.



De acuerdo con los especialistas, el jarabe en cuestión no cumple con el recuento de microorganismos establecido en el producto, lo cual ha llevado a tomar la decisión de retirarlo del mercado.



El Ministerio de Salud informó: "la firma SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. ha iniciado el retiro del mercado del siguiente producto: NOVALGINA / DIPIRONA 50 mg/ml – Jarabe x 200 ml – Certificado N° 18262 – Lote 1B649M con vencimiento 12/2018".





Desde la propia ANMAT se comunicó que se está produciendo con precisión el seguimiento del retiro del producto y además se recomendó a la población abstenerse del consumo de las unidades correspondientes al lote detallado.



La Novalgina es un medicamento que pueden consumir tanto adultos como niños y se lo utiliza generalmente para calmar dolores y para combatir la fiebre.