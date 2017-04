"Debe ponerse un límite claro y firme a Barrick Gold"

Miércoles, 19 de abril de 2017

Lo aseguró al presentarse en un expediente que impulsó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable





El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, se apersonó hoy ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, donde quedó radicada la medida cautelar interpuesta por la cartera que encabeza solicitando el cese y/o suspensión de toda actividad productiva que realice Barrick Gold en la mina Veladero hasta tanto se acredite el cumplimiento de una serie de obras exigidas por el gobierno.



"En la demanda solicitamos que se tomen estas medidas con el fin de exigir a Barrick que modifique su actual tecnología y haga las inversiones que se requieren ya que así como venía explotando la mina no puede continuar", afirmó Bergman, quien se notificó de un pedido de ampliación de prueba.





"La intención tanto del gobierno nacional como provincial es que solo se podrá retomar en Veladero una actividad minera si es seria, responsable, fiscalizada y controlada por el estado . A Barrick debe ponerse un límite claro y firme. Así como lo hacía no podrá hacerlo más", añadió el ministro.



La demanda fue presentada a principios de abril ante la justicia federal para evitar que se pongan en riesgo las reservas de agua del oeste argentino y se realizó luego de que una comisión técnica del ministerio constatara fallas en el sistema de lixiviación por lo que se requirió judicialmente la suspensión de todas las actividades de la mina hasta tanto se garantice que no se producirán daños ambientales.