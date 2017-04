Quiénes son los 27 citados a indagatoria por la ruta del dinero K

Miércoles, 19 de abril de 2017

El juez Sebastián Casanello convocó a Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Fariña, Elaskar y distintos empresarios. Todos están vinculados a la maniobra de lavado de dinero







Casanello citó a indagatoria a 27 personas en la causa conocida como la "ruta del dinero K", en la que se investiga el presunto lavado de dinero de la familia de Lázaro Báez desde sus empresas, entre ellas "Austral Construcciones". La lista la integran personas que ya fueron indagadas y otras que lo harán por primera vez. Las declaraciones comenzarán el próximo 27 de abril y se extenderán hasta el 6 de junio.



Entre los citados se encuentran Lázaro Báez y sus cuatro hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina. También el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, y el abogado Jorge Chueco, dos hombres de confianza de Báez en la estructura de sus empresas. Báez, Pérez Gadín y Chueco están presos en la cárcel de Ezeiza.



También fueron convocados el arrepentido Leonardo Fariña, el ex dueño de la financiera S.G.I -conocida como "La Rosadita", desde donde se hacían las operaciones de lavado–, Federico Elaskar, los empresarios Juan Carlos Molinari, Mario Acevedo Fernández, Walter Zanzot y César Fernández; Fabián Rossi, ex esposo de la vedette Ileana Calabró; el presidente de "Austral Construcciones", Julio Mendoza; el apoderado de esa compañía Claudio Bustos y Eduardo Larrea. Todos ya declararon en indagatoria y algunos están procesados por lavado de dinero.



Quienes declararán por primera vez son Daniel Bryn, Jorge Cerrota, Juan Pisano Costa, Alejandro Ons Costa, Cristian Delli QuadriI, Martín Rosta, Santiago Carradori, Mario Acevedo Fernández, Eduardo Castro, Roberto Erusalimsky.





A ellos, el juez Casanello les decretó la inhibición general de bienes, les prohibió la salida del país, los obligó a fijar domicilio, presentarse cada 15 días en el juzgado y no ausentarse de la ciudad más de 15 días.



Según detallaron las fuentes judiciales, este es el cronograma de citaciones:



1) Fabián Rossi: 27/4/2017, a las 10.

2) Leandro Báez: 28/4/2017, a las 10.

3) Luciana Báez: 2/5/2017, a las 10.

4) Melina Báez: 3/5/2017, a las 10.

5) Martín Báez: 4/5/2017, a las 10.

6) Roberto Erusalimsky: 5/5/2017, a las 10.

7) Carlos Molinari: 8/5/2017, a las 10.

8) Federico Elaskar: 9/5/2017, a las 10.

9) Leonardo Fariña: 10/5/2017, a las 10.

10) Daniel Bryn: 11/5/2017, a las 10.

11) Martín Rosta: 12/5/2017, a las 10.

12) César Fernández: 15/5/2017, a las 10.

13) Alejandro Ons Costa: 16/5/2017, a las 10.

14) Eduardo Castro: 17/5/2017, a las 10.

15) Jorge Cerrota: 18/5/2017, a las 10.

16) Santiago Carradori: 19/5/2017, a las 10.

17) Juan Ignacio Pisano Costa: 22/5/2017, a las 10.

18) Sebastián Pérez Gadín: 23/5/2017, a las 10.

19) Julio Mendoza: 24/5/2017, a las 10.

20) Claudio Bustos: 26/5/2017, a las 10.

21) Eduardo Larrea: 29/5/2017, a las 10.

22) Walter Zanzot: 30/5/2017, a las 10.

23) Mario Acevedo Fernández: 31/5/2017, a las 10.

24) Cristian Delli Quadri: 1/6/2017, a las 10.

25) Jorge Chueco: 2/6/2017, a las 9.

26) Daniel Pérez Gadín: 5/6/2017, a las 9.

27) Lázaro Báez: 6/6/2017, a las 9.