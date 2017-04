Horóscopo para hoy 19 de abril del 2017 Miércoles, 19 de abril de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Se sentirá preparado para todo lo que pueda suceder alrededor suyo. Un encuentro con alguien inesperado, hará que modifique el rumbo de su rutina.



Amor: Converse más con su pareja, así podrán fortalecer el lazo que los une.

Riqueza: Quizás le propongan un viaje de negocios, no es momento para dejar todo e irse.

Bienestar: Inclínese por la fitoterapia que lo ayudará a combatir su decaimiento.



TAURO

Al fin hallará la respuesta que tanto estaba buscando. Preste mucha atención a los mensajes de su inconsciente.



Amor: Prepárese, ya que su alma gemela podría hacerle un plateo un tanto molesto. Evite responderle.

Riqueza: Con su fino olfato y tacto para los negocios, podrá cerrar tratos prometedores.

Bienestar: Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Deje fluir los pensamientos.



GÉMINIS

Por más que su diversidad pareciera un obstáculo, evite poner resistencia. Esas trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil.



Amor: Transitará momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama. Disfrútelos.

Riqueza: Gestione sus finanzas con serenidad. Estará apto para concretar proyectos y disfrutar del éxito.

Bienestar: Comprométase a realizar alguna actividad corporal, así mejorará su tonicidad muscular.



CÁNCER

Aunque le moleste, la oposición lunar lo seguirá golpeando. Manténgase firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo.



Amor: No arriesgue la estabilidad de la relación con su pareja por una aventura pasajera.

Riqueza: Responsabilícese de las obligaciones en vez de delegarlas. De esta forma, obtendrá beneficios.

Bienestar: Corte la semana festejando. Rodéese de amigos divertidos.



LEO

No se sienta culpable. Sus afectos más cercanos tendrán que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida.



Amor: Durante el día ocúpese de su pareja, sus compromisos pueden aguardar un tiempo más.

Riqueza: Preserve la calma en su trabajo, ya que podría sufrir un desborde emocional que le derrumbará su negocio.

Bienestar: Comenzará la jornada con escaso ánimo, relájese: todo mejorará.



VIRGO

No decaiga aunque se le presenten obstáculos y parezcan difíciles de sortear, continúe por el mismo camino que ha elegido.



Amor: Su talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos.

Riqueza: Muchas veces es mejor callar. No dañe los vínculos profesionales.

Bienestar: Distiéndase del estrés diario practicando yoga o una actividad grupal.



LIBRA

Todo estará de su lado, agote su buena suerte en este día. Será cuestión de que esté atento y haga lo posible para no dejarla pasar.



Amor: Recibirá la visita de un conocido que hace tiempo no ve. Será gratificante.

Riqueza: No realice trámites legales o comerciales, ya que hoy no podrá finalizarlos con éxito. Espere a mañana.

Bienestar: Ejercitarse será el medio más adecuado para liberar las energías negativas acumuladas.





ESCORPIO

Acepte que hace tiempo está preparado y en condiciones de darle un nuevo enfoque a su vida. Solo deberá recurrir a la reflexión.



Amor: No reprima su imaginación. Verá cómo su vínculo amoroso crece en intensidad.

Riqueza: Estabilice la relación con sus compañeros de trabajo, de esta manera podrá progresar en ese proyecto.

Bienestar: Durante este día, su espíritu volverá a brillar. Haga lo que haga, todo resultará positivo.



SAGITARIO

Permítase escuchar a quienes son más audaces. Tenga en cuenta los consejos, así podrá obtener mayores logros en su vida.



Amor: Su pareja pretenderá ganarse su completa atención. Cumpla los deseos y ambos se sentirán a gusto.

Riqueza: Hoy, se ganará el reconocimiento de sus superiores mientras oiga los dictados de su vocación.

Bienestar: Entienda que su exceso de responsabilidades podría debilitar su organismo. Descanse.



CAPRICORNIO

No se resigne, ese problema que creía imposible de solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada.



Amor: La positiva Luna en su signo lo ayudará ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que no le vendría mal poner un poco en orden su economía, empiece hoy.

Bienestar: Vivirá una jornada envidiable. Sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo.



ACUARIO

Se acerca una buena etapa para que empiece a modificar sus ideas. Esto le facilitará el crecimiento profesional y personal.



Amor: Planee un viaje con su pareja, esto le permitirá neutralizar nostalgias.

Riqueza: Alégrese y acepte. En esta jornada, recibirá una importante propuesta laboral.

Bienestar: Suavice su agitada vida social, de lo contrario, se podría alterar su equilibrio emocional.



PISCIS

Relájese, comprenda que sus amigos podrán enseñarle mucho más de lo que usted cree. Confíe en ellos y verá los resultados.



Amor: Seducirá al sexo opuesto. Serán horas especiales para destinarlas a un encuentro apasionado.

Riqueza: Percibirá propuestas económicas que deberán ser analizadas, no se apresure.

Bienestar: No abuse de su organismo y su mente. Descanse y reponga energías.