Gómez Centurión está internado en terapia intensiva

Miércoles, 19 de abril de 2017

El titular de la Aduana permanece en coma inducido tras ser sometido a cuatro operaciones





Juan José Gómez Centurión se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, en estado de coma inducido, tras ser sometido a cuatro operaciones.



El titular de la Aduana había ingresado a ese nosocomio el pasado 6 de abril para ser operado por una apendicitis, pero contrajo un virus intrahospitalario, derivó en una peritonitis y a raíz de eso fue intervenido quirúrgicamente en otras tres oportunidades.



Según supo Infobae, el cuadro del paciente es complicado y se aguardan las próximas horas para saber cómo evoluciona la salud de Gómez Centurión. Fuentes cercanas al funcionario dijeron que hoy se daría a conocer un parte médico.





"Está fuera de peligro, se hizo el procedimiento de rutina y le darían el alta el lunes", agregaron desde el entorno de Gómez Centurión.



En qué consiste el cuadro clínico



Consultada por Infobae, Lilián Testón, médica infectóloga y especialista de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei) aseguró que "las infecciones intrahospitalarias son más comunes de lo que se cree" y remarcó que "en este caso, que pasó tres intervenciones, puede ser muy complicado".



"No es correcto hablar de virus intrahospitalario, sino de gérmenes o bacterias. Un germen complica todo el cuadro. Desde el tiempo de internación, hasta el número de antibióticos que se deben aplicar", indicó la facultativa.



En tanto, explicó que "el coma farmacológico se realiza cuando un paciente tiene complicaciones serias y lo ayuda a que pueda ventilar, una respiración asistida de manera mecánica. Así se lo seda para que se puedan realizar otras intervenciones".



"No conozco el cuadro clínico exacto, pero no es lo mismo el estadío en que el germen ingresó al sistema inmunológico. Puede contagiarse en el momento de la incisión o en un post operatorio. Eso hace variar las posibilidades de superarlo y el tiempo de recuperación", agregó Testón.



Por su parte, el doctor Daniel Pryluka, médico infectólogo y jefe del departamento de infectología del Hospital Vélez Sarsfield y asesor del Ministerio de Salud porteño, explicó que "las infecciones suceden en todo el mundo".



"Por ejemplo, cuando se utiliza un respirador artificial o se coloca una inyección en una vía, allí se está rompiendo el equilibrio natural del organismo", dijo Pryluka.



En el mismo sentido, aseguró que "una persona con un grado de enfermedad puede tener alteraciones que predisponen a una infección. Y, lógicamente, están más expuestas en un hospital".



"Este tipo de germen tienen más facilidad de ingresar cuando la persona está debilitada. Son más resistentes a los antibióticos y difíciles de tratar. Todos tenemos bacterias en el cuerpo, pero en estos casos se produce una 'colonización': los gérmenes comienzan a reemplazar a la flora natural", afirmó el infectólogo.



Finalmente, Pryluka hizo una diferenciación al afirmar que "no es lo mismo un germen que ingresó al sistema antes de la internación, o sea que ya lo estaba incubando antes del ingreso, que los que se generan tras 48 a 72 horas después de la internación".



Y sobre esto, agregó: "Donde hay pus, un absceso intraabdominal, los antibióticos tienen muchas dificultades para trabajar ahí".



Desplazamiento y retorno a la Aduana



El funcionario había retomado la conducción de la Aduana en octubre del año pasado, ratificado por el Gobierno luego de haber sido apartado tras una denuncia de corrupción impulsada por el Ministerio de Seguridad.



La denuncia había surgido tras una serie de grabaciones que alertaban sobre irregularidades con el comercio en Aduana. Sin embargo, desde el primer momento Gómez Centurión negó las acusaciones y las atribuyó a una "operación delictiva y mafiosa, con participación de gente que perteneció a los servicios de inteligencia".



El juez Ariel Lijo, a cargo del expediente que investigaba a Gómez Centurión, sostuvo en su dictamen que "el resultado de las medidas dispuestas no permitió un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas".