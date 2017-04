Declarará hoy el presunto cómplice del abuso y asesinato

Miércoles, 19 de abril de 2017

Fabían Pavón, el jefe del violador Sebastián Wagner, será indagado y quedará oficialmente imputado por la presunta coautoría del crimen de la joven de Gualeguay





Néstor Pavón, el dueño del lavadero en el cual trabajaba el violador Sebastián Wagner, declarará este miércoles ante la Justicia de Gualeguay. Será en el marco de la investigación por su presunta participación en el abuso y crimen de Micaela García, de 21 años.



De esta manera, Pavón quedará oficialmente imputado por su presunta coautoría de los delitos por los que se lo acusa a Wagner, es decir, abuso sexual con acceso carnal y posterior homicidio calificado por alevosía, por femicidio y criminis causae. Luego de su declaración indagatoria, Pavón será trasladado a la cárcel de Gualeguay.



El empleador de Wagner apareció en el caso tres días después de la desaparición de la joven, cuando en el lavadero que posee, en el cruce de las rutas 11 y 12 de Gualeguay, se encontró el automóvil Renault 18 break que merodeaba en la zona del boliche King, desde donde salió Micaela García.







Dos días más tarde Pavón fue detenido y acusado de encubrimiento en la fuga de su empleado Wagner hacia la ciudad bonaerense de Moreno, ya que se sospecha que consiguió un camión para su huida.



Desde la fiscalía de Gualeguay se acusó a Pavón de haber participado de los hechos luego de que Sebastián Wagner admitió ante la justicia que él violó a la joven y señaló a su jefe por el femicidio.



Está probado que Wagner y Pavón estuvieron juntos esa noche

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, dijo creer que en los hechos actuaron juntos Wagner y Pavón: "Está probado que Wagner y Pavón estuvieron juntos esa noche y para nosotros era raro que después de haber estado con Wagner y

haberlo ayudado a escaparse, justo en el momento de los hechos Pavón estuviera ausente", argumentó.



Respecto de la acusación que hizo Wagner hacia su empleador, el procurador indicó: "La versión de Wagner es muy válida porque no intentó quitarse su propia responsabilidad. En cambio Wagner no sería creíble si hubiese dicho -yo no fui, fue Pavón-. Él admitió su culpabilidad e incluyó a otra persona como coautora, que es importante teniendo en cuenta que hubo una rápida y fácil reducción de la víctima y, sobre todo, lo que ocurrió después, ya que es muy difícil el ocultamiento de un cuerpo sin la participación de una segunda persona".



El juicio será muy pronto



Finalmente, al ser consultado en Radio Máxima sobre los tiempos de la investigación, García aseguró: "En muy poco tiempo estaremos elevando a juicio porque ya contamos con elementos suficientes y otros que serán agregados en estos días".



Con información de UNO Entre Ríos